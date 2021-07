Már ezer Mol kúton lehet enni-inni egy jót

A MOL átadta az ezredik Fresh Cornert a napokban - a vállalatcsoport hat évvel ezelőtt kezdte el a régió kilenc országában található töltőállomásait átalakítani a Fresh Corner koncepció jegyében, ma pedig már szinte minden második töltőállomáson friss étel-és kávékínálattal várja a vásárlókat. Leányfalun és az M43-as autópályán, a Szent Gellért pihenőhelyen pedig hamarosan nyit a vállalatcsoport első hazai, kifejezetten meleg ételeket kínáló egysége, a Fresh Corner Restaurant.

A vállalatcsoport hat éve kezdte el töltőállomásait átalakítani a Fresh Corner koncepció mentén, ma pedig már 1000 helyszínen várják friss szendvicsekkel, pékáruval és hot doggal a vásárlókat. A Portfoliohoz eljuttatott sajtóközlemény szerint a koncepció sikerességét mutatja, hogy a pandémia ellenére is

regionális szinten 46 millió, ezen belül idehaza 9 millió csésze kávét adtak el tavaly,

túlszárnyalva az összes, kifejezetten a kávézásra szakosodott társaságot. A hot dog népszerűségéről nem is beszélve, melyből 10 millió fogyott tavaly régió szerte.

A Fresh Corner hálózat bővítésének kiindulópontja a cég 2030-as hosszú távú stratégiája volt, melynek célja a Mol kiskereskedelmi szolgáltatásainak szélesebb körű elérhetősége, fogalmazott Ratatics Péter, a MOL-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.

A leányfalui Fresh Corner zöldtető- és zöldfal-borítást kapott, továbbá a környéken népszerű kerékpározási szokásokhoz igazodva kerékpáros szervizpont és e-bike töltő is található itt. Az M43-as sztrádán, a Szent Gellért pihenőhelyen pedig az első hazai Fresh Corner Restaurant nyílik, ahol a már megszokott kínálaton túl meleg ételekkel is várják a betérőket, a vendéglátásba pedig már beépítik a hazai Marché éttermek akvizíciója során szerzett tudást is. A magyar-román határátkelő előtti utolsó töltőállomás a tranzitigények kiszolgálására is felkészült: a kamionsofőrök számára zuhanyzót és mosdót, AdBlue kútoszlopot, az elektromos járművel utazóknak két elektromos töltőt is kialakítanak.

Címlapkép: Mol