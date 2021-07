Orosz Ortodox Egyház: bűnt követ el, aki nem oltatja be magát

Megrótta az orosz ortodox egyház azokat az embereket, akik nem hajlandóak beoltatni magukat a koronavírus elleni vakcinákkal. Az egyház szerint ezek az emberek bűnösök, akiknek egész hátralevő életükben vezekelniük kell a tettükért – számol be a hírről a Reuters.

Az ortodox egyház arra kéri a híveit, hogy oltassák be magukat mihamarabb, miután az országban hétfőn újabb 24 353 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést, az elmúlt 24 órában pedig 654-en haltak bele a vírusba.

Az egyház szerint azok, akik nem oltatják be magukat, bűnt követnek el, amiért egész életükben vezekelniük kell.

Ilarion Alfejev, volokolamszki metropolita, a moszkvai pátriárkátus külügyi osztályának vezetője az állami televízióban arról is beszélt, hogy napi szinten lát olyan embereket, akik azért mennek el egy paphoz, hogy meggyónják: nem oltották be magukat vagy közeli családtagjaikat és ezzel akaratlanul is mások halálát okozták.

Az oltakozásról Ferenc pápa is megszólalt már korábban:

Címlapkép: Getty Images