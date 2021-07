Hónapok óta Európa csúcsán a magyar áremelkedés – Fellélegezhetünk végre?

Hosszú évek után kellett újra 5 százalék feletti hivatalos inflációs rátával szembesülni a magyar fogyasztóknak áprilisban és májusban. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint júniusban talán már jöhetett egy kis enyhülés, de az inkább csak jelképes lehetett, ősszel viszont akár új csúcsra is emelkedhet az infláció. Részben ezekre a fejleményekre reagálhat az MNB a következő hónapokban további kamatemelésekkel.

Európa csúcsán a magyar infláció – Most jön a fordulat?

Az utóbbi hónapokban több mint nyolcéves csúcsra, 5% fölé emelkedett a magyar inflációs ráta, áprilisban és májusban is 5,1%-os adatot közölt a KSH. Ez nem csak itthon volt rendkívüli, az Eurostat adatai szerint a kontinensen sehol nem volt példa ennél erősebb áremelkedésre.

A kiugrás nem okozott kimoly meglepetést, előzetesen számítani lehetett arra, hogy a tavalyi alacsony bázis és a dohánytermékek jövedéki adójának emelése tavasszal átmenetileg megdobja majd az inflációt. Egy éve ugyanis a járvány kitörésekor gyakorlatilag nullára esett az olaj világpiaci ára, önmagában a jelenlegi 60 dollár körüli olajár jelentős tételt ad hozzá az inflációhoz.

A Portfolio mostani elemzői felmérése érdekes lett, hiszen az előrejelzések mediánja 4,9%, ami az áremelkedési ütem minimális mérséklődését vetíti előre. Ugyanakkor a hétből ketten is a májusinál magasabb értéket várnak, ők azt jósolják, hogy még nem érte el a csúcsot az infláció idén.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2021. jún. 2021. dec. 2022. dec. Suppan Gergely Takarékbank 4,8 4,7 2,6 Halász Ágnes Unicredit Bank 4,9 4,8 4,1 Regős Gábor Századvég 4,8 3,7 3,6 Jobbágy Sándor Concorde 4,8 3,8 - Török Zoltán Raiffeisen Bank 4,9 5,0 3,5 Kuti Ákos MKB Bank 5,3 - - Virovácz Péter ING Bank 5,3 4,8 3,0 konszenzus (medián) 4,90 4,75 3,50 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Vagyis egyelőre abban megosztottak az elemzők, láttuk-e már a 2021-es csúcsot a drágulásban.

Abban viszont viszonylag nagy egyetértés van, hogy a bázishatások kifutásával júliustól mérséklődik majd az infláció. Fontosabb kérdést jelentenek a hosszabb távú kilátások, a szakemberek egy része már középtávon, idén ősszel újra 5% körüli áremelkedéssel számol.

Előretekintve, bázishatásokat figyelembe véve júliusban jelentősen visszaeshet az inflációs dinamika, de várhatóan 4% felett mozog majd továbbra is az éves alapon mért infláció. Augusztustól pedig ismét gyorsulhat a mutató, szeptembertől ismételten elérheti az 5%-ot – vetítette előre Kuti Ákos, az MKB Bank szakembere. Szerinte a következő hónapokban felfelé mutató kockázatot jelent a nyári (nyaralási) szezon elindulása a szolgáltatások árainak emelkedésén keresztül, mely a gazdasági nyitással járó keresletélénküléssel is összekapcsolódik. Súlyosbíthatja a helyzetet, ha a kínálat a felélénkülő kereslettel nem tud lépést tartani, továbbá az egyes szektorokban átmeneti kínálati korlátok alakulnak ki, ahogy láthatjuk továbbra is a globális chiphiány vagy a tengeri szállítás esetét, de idehaza az ismét felmerülő munkaerőhiány is nehezíti a kínálat helyreállását egyes szektorokban.

Habár májusban is 5 százalék felett alakult az infláció, a várt árrobbanás az újranyitás következtében elmaradt – vélekedik Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint a júniusi inflációs adatokban már megjelenik ez a hatás, itt elsősorban az éttermi étkezés további drágulására kell gondolni, valamint a különböző szolgáltatások áremelkedésére. Mindemellett a szabályozott árak körében is lesz egy jelentősebb változás, mégpedig a parkolási díjaké.

Mindezeket figyelembe véve egyáltalán nem lenne meglepetés, ha mind a fő inflációs mutató, mind pedig a maginfláció gyorsulna júniusban

- hangsúlyozta Virovácz.

Szinte minden nyersanyagár, takarmányár felrobbant, amelyeknek bőven lehet másodkörös hatásuk, igen jelentős felfelé mutató kockázatok vannak, amit jelentősen felerősítenek az újranyitás miatti kereslet-kínálati súrlódások – teszi hozzá Suppan Gergely, a Takarékbank szakembere a kilátásokkal kapcsolatban.

Jönnek az MNB kamatemelései

Már az áprilisi és májusi megugró inflációra kamatemeléssel reagált az MNB Monetáris Tanácsa június végén. A jegybank most fogadkozik, hogy hosszabb szigorítási ciklusra készülnek, elsősorban azért, mert a középtávú inflációs kilátásokban és várakozásokban is emelkedést látnak. Legutóbb Virág Barnabás MNB-alelnök úgy fogalmazott, hogy a júliusi szigorítás mérvadó lesz a következő időszakot illetően, vagyis egyértelműen jelezhetik, milyen ütemű emelésben gondolkodnak.

Virovácz Péter szerint lehet, hogy nem véletlen, hogy a jegybanki kommunikáció ismét felerősödött, látva az inflációs kilátásokat. Egy ilyen kommunikáció rendkívül sokat segíthet a várakozások menedzselésében, vagyis egy gyorsuló inflációs mutató mellett sem számítunk komoly piaci turbulenciára, hiszen a jegybank jelezte, tovább folytatja a kamatemelést az infláció stabilizálása érdekében. Sőt, könnyen lehet, hogy egy magasabb inflációs mutató hatására a piac komolyabb kamatemelést kezd beárazni, így akár a forint erősödését is láthatjuk az inflációs adat közlése után – teszi hozzá az ING szakembere.

A most beérkező adatokból várhatóan az látszik majd, hogy szükséges tovább szigorítani az MNB monetáris politikáját – teszi hozzá Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza.

Címlapkép: Getty Images