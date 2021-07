Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a szerda reggeli adatok

44 új fertőzöttet igazoltak egy nap alatt, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 338 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 29 999 fő, tehát már nagyon közel kerültünk a szomorú 30 ezres számhoz.

44 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 338 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma itthon - írja a koronavirus.gov.hu. Az új esetszám valamivel nagyobb, mint az előző napokban közölt napi adatok, de még mindig alacsonynak mondható és a 7 napos mozgóátlag is 30 környékén mozog:

A friss adatok szerint egy beteg hunyt el, ezzel a koronavírusban elhunytak száma 29 999 főre emelkedett Magyarországon, tehát akár már holnap elérhetjük az újabb szomorú mérföldkövet, a 30 ezres számot a halálozásban.

80 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen, tehát mindkét szám csökkent az előző nap adataihoz képest.

Tegnap összesen valamivel több mint 5 ezer tesztet végeztek el a hatóságok, ezeknek 0,08%-a lett pozitív.

A beoltottak száma 5 519 495 fő, közülük 5 102 847 fő már a második oltását is megkapta. Tegnap ezek alapján összesen kevesebb mint 37 ezer oltást adtak be, ezekből csupán 6168 volt az első oltás. Népességarányosan a magyarok 56,49%-a már megkapta az első, 52,23%-a pedig a második oltását is.

Címlapkép: Getty Images