Aggódhatnak a kínai vakcinával oltottak? - Nőtt a legoltottabb országokban a fertőzöttek száma

A világ hat legoltottabb országában emelkedett a lakosságarányos koronavírusos esetek száma, és közülük öt ország támaszkodik a Kínából származó vakcinákra - írja a CNBC cikke, amely felhívja a figyelmet arra is, hogy egyre több kétség merül fel a kínai vakcinák hatékonyságával kapcsolatban, amit súlyosbít az, hogy nem rendelkeznek adatokkal a fertőzőbb delta variáns elleni védelmükről. Ugyanakkor a szakértők szerint nem szabad felhagyni a Kínából származó vakcinák használatával, mivel az alacsony és közepes jövedelmű országoknak ez az egyik megoldás a járvány megfékezésére.

A CNBC július 6-án 36 országot azonosított, ahol egymillió emberre több mint 1000 új igazolt esetet regisztráltak a World in Data adatai alapján, amely az Egészségügyi Világszervezet, az egyes kormányok adataira, valamint az Oxfordi Egyetem kutatásaira támaszkodik. A CNBC alapján ezen 36 ország közül azonosította azokat is, ahol a lakosság több mint 60%-a kapott legalább egy adag Covid-vakcinát.

Hat olyat számláltak, amelyek közül öten a nemzeti oltási program jelentős részeként kínai vakcinákat használtak,

ezek pedig a következők: az Egyesült Arab Emírségek, a Seychelle-szigetek, Mongólia, Uruguay és Chile. Az egyetlen ország, amely nem függ a kínai oltóanyagtól az Egyesült Királyság.

A cikk szerint Mongólia 2,3 millió adag vakcinát kapott a kínai Sinopharmtól, ez messze meghaladja az orosz Szputnyik V 80 ezer adagját és a 255 ezer adag Pfizer-BioNTechet. Chile 16,8 millió adagot adott be a pekingi székhelyű Sinovac Biotechből, szemben a 3,9 millió adag Pfizer-BioNTech oltóanyaggal, de Uruguayban is a Sinovac a leggyakrabban használt vakcinák között van. Mindezek mellett az Egyesült Arab Emírségek és a Seychelle-szigetek az oltási kampányuk kezdetében nagyban függött a Sinopharm vakcinától, de az utóbbi időben mindkét ország más vakcinát vezetett be.

A Sinopharm és Sinovac nem reagált a CNBC észrevételeire.

Az Egyesült Királyság esetében megjegyezték, hogy a Moderna, az AstraZeneca-Oxford, a Pfizer-BioNTech és a Janssen vakcináit hagyta jóvá, ugyanakkor ott is akadnak problémák a Covid-esetek számának növekedését tekintve, ennek hátterében pedig a fertőzőbb delta variáns terjedése áll.

Kitértek arra is, hogy

a koronavírusos esetek megugrását számos tényező okozhatja a magas vakcinázási arányú országokban,

hiszen az oltóanyagok nem nyújtanak 100 százalékos védelmet, így azok, akik beoltottak, továbbra is megfertőződhetnek. Ugyanakkor az oltás az egyedüli megoldás a járvány megfékezésére, ezért a járványügyi szakemberek szerint nem szabad abbahagyni a Kínából származó vakcinák alkalmazását. Ezen a ponton azt is megemlítik, hogy vannak olyan országok, amelyek nem is képesek versenyezni a gazdagabb országokkal az Egyesült Államokban és Európában kifejlesztett vakcinákért.

Egy, a CNBC-nek nyilatkozó szakértő szerint a Covid-esetek megugrása egyes kínai vakcinákat használó országokban a fertőzés nagyon kevés súlyos esettel jár a teljesen oltottaknál.

Mit mond a WHO?

Az Egészségügyi Világszervezet jóváhagyta a Sinopharm és a Sinovac vakcináit sürgősségi használatra. A két kínai vakcina hatékonysága alacsonyabb, mint a Pfizer-BioNTech és Moderna-é, utóbbiaké több mint 90%-os hatékonyságot mutatott.

A WHO alapján a Sinopharm vakcinájának hatékonysága 79% a tüneti Covid-fertőzésekkel szemben, de bizonyos csoportok – például a 60 évesek és idősebbek – hatékonysága nem egyértelmű. A Sinovac vakcina hatékonyságát 50 és 80 százalék közé becsülik attól függően, hogy milyen országban tartottak kísérleteket. Egyes szakértők szerint a különböző Covid-vakcinák mögött álló technológia magyarázhatja hatékonyságuk változását.

Címlapkép forrása: Getty Images