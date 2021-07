Az MVM a legnagyobb lengyel hulladékégetési projekten fog dolgozni

Az MVM EGI elnyerte az új varsói szemétégető hűtőberendezésére kiírt tendert. A hamarosan induló Európai Unió finanszírozásában létrehozott projekt Lengyelország legnagyobb szemétégetője lesz.

A Varsói Köztisztasági Vállalat (MPO) egy új környezetbarát hulladékégető létesítését tervezi, amely a nagy mennyiségű varsói hulladék elégetésével termel majd villamos energiát. Az állami tulajdonú varsói MPO hulladékégető megtervezésével és megépítésével a dél-koreai POSCO E&C (Engineering & Construction) vállalatot bízta meg.

A POSCO és az MPO az ACC hűtési technológiát (magyarul: direkt légkondenzátor) választotta a szeméttüzelésű erőmű hűtésére. A tavalyi prekvalifikáció után,

a POSCO, egy nemzetközi tender eredményeként most az MVM EGI-t választotta a hűtési rendszer megépítésére. Június 28-án sikeresen lezárultak a kereskedelmi és szerződéses tárgyalások. Július 8-án pedig sikeresen megtörtént a szerződés aláírása.

Ez az ACC technológia az MVM EGI fő termékével, a Heller rendszerrel versenyző szárazhűtési technológia. A megfelelő hűtési rendszer sok tényezőnek kell, hogy megfeleljen és az erőmű saját specifikusságát is figyelembe kell venni. Így a jelen projektnél a kisebb méretei miatt az ACC hűtési megoldás jobban illeszkedik, mint bármelyik másik hűtési technológia. Mindemellett az ACC technológia jóval elterjedtebb, mint az MVM EGI Heller rendszere, emiatt több szállítója is van. A projekt végrehajtása során segítséget jelent majd az MVM EGI szakmai csapatának frissen szerzett tapasztalata a hasonló méretű Istanbul Waste to Energy projekttel kapcsolatban. Ez az erőmű latja el árammal a nemrég átadott új Isztambuli repülőteret. Az ottani ACC projekt lebonyolítása az MVM EGI irányításával valósult meg. A közép-kelet-európai régióban a szemétégető piac jelentős felfutás előtt áll. Az MVM csoporton belül is van hasonló projekt tervezés alatt, így ez a referencia is erősítheti a vállalat ezen üzletágát.

