Ez a legértelmetlenebb magyar koronavírus-adat, ami teljesen félrevezeti az embereket

Ha bekapcsoljuk a tv-t vagy a rádiót, akkor a híradásokban rendre elhangzik, hogy több tízezer aktív beteg van Magyarországon. Még most is, amikor hetek óta nagyon alacsony az új fertőzöttek száma. Hogy lehet még ma is 37 ezer olyan honfitársunk, aki éppen koronavírusos (éppen pozitív a vírustesztje), amikor vége a harmadik hullámnak? A válasz az, hogy sehogy. Az aktív fertőzöttek száma ugyanis a legértelmetlenebb és legfélrevezetőbb koronavírusos adat Magyarországon - még akkor is, ha az adatközlő igyekszik minden adatot a legpontosabban közölni -, éppen azért a Portfolio szisztematikusan kihagyja ezt az elemzéseiből.

"A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 740 790 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 37 599 főre csökkent" – olvasható a koronavirus.gov.hu ma reggeli közlésében. Minden nap leírják, hogy éppen hány aktív, koronavírusos beteget tartanak számon Magyarországon. A baj csak az, hogy az adat nincs összhangban a járvány valódi terjedésével.

Amikor éppen tombolt a járvány, a második vagy a harmadik hullám közepette, nem volt annyira feltűnő, hogy az aktív fertőzötti adat egy fabakát sem ér (legfeljebb arra jó, hogy félrevezesse az adatok felhasználóit). Amikor napi több ezer új koronavírusos eset van, akkor nem tűnik fel annyira, hogy az aktív fertőzöttek száma sokkal több, mint amit a betegség lefolyása indokol.

Amikor viszont éppen magunk mögött hagyunk egy járványhullámot - mint most -, akkor feltűnővé válik a napi új fertőzöttek és az aktív fertőzöttek száma közötti inkonzisztencia. Magyarországon hetek óta kétszámjegyű a napi új fertőzöttek száma, az elmúlt két hétben regisztrált összes eset száma pedig 550 fő alatti. Miután a betegség lefolyása átlagosan két hét, így ennyi ideig lehet egy ember aktív fertőzött. De legyünk egy kicsit megengedőbbek, és tételezzük fel azt, hogy aki az elmúlt három hétben megbetegedett, az még ma is aktív fertőzött. Így is 1100 fő alatti számot kapunk. És ebben az esetben azt feltételeztük, hogy senki sem gyógyult meg és senki sem halt meg közülük.

Akkor mégis, hogy jöhet ki a 37 ezer aktív fertőzött? Nos, nyilvánvalóan sehogy sem.

A 37 ezer fő aktív fertőzötti létszámot úgy tudjuk elérni matematikailag, ha április vége óta az összes regisztrált fertőzöttet összeadjuk, és azt feltételezzük, hogy senki sem gyógyult meg és senki sem halt meg közülük, de még mindig betegek. Értelemszerűen, ha (logikusan) azt feltételezzük, hogy van, aki meggyógyult közülük, és van, aki meghalt, akkor még tovább kell visszamenni az időben, hogy meglegyen a 37 ezer fő.

Nem csoda, hogy az aktív fertőzötti adatokat a koronavírus-járvány kirobbanása óta legtöbb kérdőjel övezi Magyarországon. Igencsak megtévesztő képet ad arról, hogy éppen mennyien vannak a regisztrált betegek az országban, és akkor is teljesen haszontalan, ha valaki a kórházak várható terhelését szeretné prognosztizálni vagy a halálozási számokra készítene becslést. Vagyis, igazából bármilyen felhasználásra is igyekeznénk hasznosítani az aktív fertőzöttek számát, biztosan hibás következtetésre jutunk. Az aktív fertőzöttek valós száma hasznos lehetne a járványszakembereknek is, hogy prognosztizálják, milyen irányba változik a vírus terjedése.

A problémát az okozza, hogy az egészségügyi rendszer feltehetően nem tudja kezelni a koronavírusos betegek éppen aktuális állapotát. Az orvosok könnyen lehet, hogy egy-egy betegükről elfelejtik lejelenteni, hogy meggyógyultak, vagy olyan leterheltség mellett dolgoznak, hogy nem képesek még erre is figyelni, így több ezer vagy több tízezer olyan eset van a rendszerben, akik már régen meggyógyultak. A halálozás lejelentési kötelezettség terheli, tehát arra nem igazán van esély, hogy egy aktív fertőzött már elhunyt, de nem jelent meg a halottak statisztikái között. Az adatközlő nem tud mást tenni, mint az összegyűjtött és beérkezett számokat közzéteszi, miközben vélhetően maga is tudja, hogy az aktív fertőzötti létszámmal gond van. Mindenesetre, a 37 ezer főből legalább 35-36 ezerről el kellene dönteni, hogy valójában mi történt vele, hiszen szinte elképzelhetetlen, hogy még most is beteg. Erre vall az is, hogy már kevesebb mint 100 fő van kórházban (ma 72 főt közöltek), és miután feltételezhető, hogy az esetek nagyjából 10%-a kerül kórházba, bizonyára 1000-nél több regisztrált aktív fertőzött valójában nincs az országban. Ez a számítás is azt erősíti meg, amit a 14 napos kumulált esetszám mutat.

Az alábbi ábrán bemutatjuk, hogy miként alakult a hivatalos aktív fertőzöttek száma, és miként alakult volna, ha az adatközlés a valósághoz közelebbi képet adott volna. A zöld vonal a koronavirus.gov.hu napi adatait mutatja, a narancssárga pedig két hét összes napi új fertőzöttjének gördülő átlaga. A második hullám csúcsán december elején 75 ezer aktív fertőzött lehetett valójában, miközben a hivatalos adatok inkább december második felére teszik a csúcsot, 200 ezer fős létszám mellett. A harmadik hullámban, március végén a 14 napos átlaggal számított csúcsérték 120 ezernél húzódik, míg a hivatalos adatok április közepére teszik ezt 270 ezernél.

Jól látható, hogy a járványgörbével (napi esetszám) a 14 napos számított érték a konzisztens, miközben a hivatalos aktív esetszám egy megkésett járványlefutást mutat.

Hogy milyen következtetést szűrhetünk le mindebből? Csak annyit, hogy senki se nézze az aktív esetszám adatot. Mi már egy ideje megkíméljük ettől az olvasóinkat.

Címlapkép: Getty Images