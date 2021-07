Már 30 ezren haltak meg a koronavírusban Magyarországon

Ma reggel szomorú mérföldkőhöz érkezett a koronavírusban elhunytak száma Magyarországon. A járvány kitörése óta ugyanis már több mint 30 ezer honfitársunk veszítette életét a koronavírussal összefüggésben. Az alábbi cikkünkben röviden összefoglaljuk, hogy jutottunk idáig, és arról is írunk, hogy az esetleges negyedik hullám elkerüléséhez-menedzseléséhez eltérő stratégiára lenne szükség a második és harmadik hullámban alkalmazottakhoz képest.

Elérte a 30 ezre főt a koronavírus miatt elhunytak száma a koronavirus.gov.hu ma reggeli adatai alapján. Ennyien veszítettél életüket Magyarországon a koronavírus tavaly tavaszi megjelenése óta egészen tegnapig. Ez egyben azt is jelenti, hogy meghalt minden ötszázadik honfitársunk a vírus szövődménye miatt.

A járvány első hullámában – tavaly tavasszal – nagyon alacsony volt a halálozás, miután Magyarország szinte azonnali korlátozó intézkedéseket rendelet el, ami megakadályozta, hogy érdemi járványhullám alakuljon ki. A lezárások, kijárási korlátozások hatására nem tudott érdemi járványhullám kialakulni, miközben a gazdaság ekkor esett vissza a legnagyobb mértékben az összes hullám közül.

A második járványhullám időszakában – tavaly nyár végén, ősszel – Magyarország hosszú ideig nem hozott érdemi korlátozó intézkedéseket, amelynek hatására a napi esetszámok drasztikusan emelkedtek, a járványgörbe gyorsan tört felfelé, így a koronavírussal összefüggésben elhunytak napi száma stabilan 100 fölé nőtt őszre, decemberben pedig volt olyan nap, hogy megközelítette a 200-at. A szezonális hatás, vagyis a vírusoknak kedvező őszi-téli időjárás miatt a virológusok nem lepődtek meg, hogy Magyarországot ilyen nagy járványhullám érte el, akik gyors és határozott fellépést kértek. A Portfolio már augusztusban és szeptemberben is a vírus megfékezése mellett érvelt. A járványhullámot csak az újabb, megkésett, novemberi szigorú korlátozó intézkedések tudták később megtörni, amikor hetente már több mint 1000 áldozata volt a vírusnak. A korlátozó intézkedések nem voltak annyira szigorúak, mint az első hullámban, így a gazdaságot sem viselte meg annyira a járvány, mint akkor. Több iparág, mint pl. a turizmus-vendéglátás, azonban újra a padlóra került.

Alighogy sikerült a második hullámot letörni, idén tavasszal érkezett is a harmadik. Ez már a vírus brit mutációja miatt következett be, ami gyorsabban terjedt és súlyosabb tüneteket okozott, mint a megelőző variánsok. A brit mutáció úgy tudott elterjedni, hogy érvényben volt a szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek, illetve a szálláshelyek nyitva tartásának tilalma, vagyis azok az intézkedések, amelyek megfogták a második hullámot. Virológusok és járványügyi szakértők, ahogy a második hullám elején, ekkor is figyelmeztették a kormányt – a Portfolio is a további szigor mellett érvelt –, hogy sosem látott járványhullám fogja elérni az országot. Ahogy a második hullám elején, úgy a harmadik hullámban is megkésve érkeztek csak a szigorítások, amelyek megtörték a vírus terjedését. Ekkor már a koronavírus elleni oltások is zajlottak, önmagukban azonban nem voltak lépesek visszaszorítani a járványt. Ez a hullám viselte meg a legkevésbé a gazdaságot, és ez okozta a legtöbb halálos áldozatot. Ebben a hullámban voltak olyan napok, amikor 300-nál több halálos áldozata volt a járványnak, a kórházak megteltek, az ellátás színvonala jelentősen csökkent (egy orvosra, ápolóra egyre több beteg jutott), és néhány kórház hűtőkapacitása a végére ért.

Összességében az első hullámban Magyarország olyan sikeres volt, hogy a halálozási adatokon szinte egyáltalán nem látszott, hogy a koronavírus jelen van az országban. A második és a harmadik hullámban azonban évtizedek óta nem látott halálozási rekordok dőltek meg, miután a járványhullám olyan hatalmassá vált, amelyre nem sok országban volt példa.

A második és a harmadik hullám miatt Magyarország népességarányos világelső volt egy ideig a koronavírusban elhunytak számát tekintve ó a nemzetközi koronavírus-adatokat összehasonlító site-ok listáján. Itt azonban felmerülnek módszertani kérdések, hiszen nem minden ország számolja ugyanúgy a vírusban elhunytak számát. Magyarország azt tekinti a vírus áldozatának, akinek pozitív vírustesztje van, és ebben az időszakban életét veszíti, feltehetően a vírussal összefüggésben. Nem tartoznak ide tehát azok, akik pl. autóbalesetben halnak meg, miközben fertőzöttek. Vannak országok, ahol nem kell koronavírus-teszt ahhoz, hogy valakit a vírus áldozatának tekintsenek, vagyis elég az orvosi szakvélemény, míg más országokban önmagában nem elég a pozitív teszt, hanem orvosi szakvéleménnyel is alá kell támasztani, hogy a vírus hozzájárult a beteg halálozásához. Ez tehát mutatja, hogy nem minden ország ugyanúgy veszi számba a vírussal összefüggő elhunytak számát.

Éppen ezért az úgynevezett „többlethalálozási mutatót” érdemes megvizsgálni akkor, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy akár az előző évekhez képest, akár nemzetközi összevetésben mennyien haltak meg egy országban a koronavírus miatt. Ezt leegyszerűsítve úgy teszik meg a kutatók, hogy a vírus előtti évek halálozási mintáit hasonlítják a koronavírusos időszakhoz. Ez alapján megbecsülhető, hogy hányan haltak volna meg, ha nincs járvány.

A többlethalálozással számolva Magyarország nem tartozik a világ legrosszabb országaihoz, de kifejezetten kedvezőtlen a helyzetünk. Ferenci Tamás, biostatisztikus arra jutott, hogy míg az első hullám teljesen kimutathatatlan volt (legalábbis többlethalálozás tekintetében) Magyarországon, addig a második már súlyosan érintett minket, a harmadikban pedig gyakorlatilag egész Európában a legrosszabbak között volt az aktuális járványügyi helyzetünk. A legfrissebb adatok szerint nagyjából a legrosszabb harmad közepén vagyunk – mutatott rá.

A koronavirus.gov.hu adatai szerint 30 ezer fő halt meg eddig koronavírussal összefüggésben. Ferenci Tamás úgy becsülte, hogy május végéig 22-26 ezer fő a többlethalálozás. A két szám közötti eltérést az okozza, hogy a két adat nem ugyanazt méri. Egyrészt, a többlethalálozás egy becslés, múltbeli adatok alapján, ezért van benne bizonytalanság. Másrészt, a többlethalálozás tartalmazza a járványellenes intézkedések közvetett hatását is az összesített halálozásra nézve. Ilyen az, hogy tavaly elmaradt az influenza-járvány a koronavírus elleni korlátozások miatt, amibe egyébként évente többezren belehalnak, de az is, hogy kevesebben haltak meg autóbalesetben, mert kevesebbet közlekedtünk. Ezek csökkentették a többlethalálozást. Negatív oldalon viszont az egészségügy koronavírus miatti leterheltsége hozható fel, ami miatt esetlegesen megemelkedhetett más betegségben szenvedők elhalálozása. Akárhogy is, a 22-26 ezer fős többlethalálozás azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány tavaly tavaszi kitörése óta két hónapnyival több elhunytat regisztráltunk, mint amennyi a vírus nélkül lett volna az időszakban. Egy hónap alatt ugyanis átlagosan - járvány nélkül - kb. 11 ezer fő veszíti életét Magyarországon. Annyival haltak meg többen az időszakban, mintha Gyál vagy Tata vagy Szentendre teljes népessége elhunyt volna.

Ferenci Tamás szerint

a gyászolóknak és megfeszítve küzdőknek tartozunk azzal, hogy feltárjuk a hibák okait, pont azért, hogy a jövőben minél kevesebben gyászoljanak, és legyenek kénytelenek megfeszítve küzdeni.

Ha Ferenci gondolatait olvassuk, akkor eszünkbe juthat, hogy már nincs olyan sok időnk kielemezni, megtudni, hogy pontosan milyen tényezők milyen mértékben (pl. megkésett és elégtelen szigor, az emberek általános egészségi állapota, ápoló személyzet létszáma) járultak hozzá ahhoz, hogy Magyarország kedvezőtlen teljesítényt mutatott a vírussal összefüggő halálozásban. Egyelőre az a helyzet, hogy

az oltakozás 5,5 millió fő környékén szinte teljesen leállt, jóval a nyájimmunitás küszöbének tekintett szint előtt, ehhez ugyanis még több millió beoltott kellene;

az új, már Magyarországon is terjedő delta (indiai) variánst – amely még gyorsabban terjed, mint a brit, és már újabb hullámot indított több európai országban – nem követjük szisztematikusan (nem tudjuk melyik variáns mekkora mértékben van jelen és terjed);

miközben nagyon bizonytalan, hogy az oltottak egy része rendelkezik-e megfelelő védettséggel, ugyanis Magyarország nem méri az idős, Sinopharm vakcinával oltottak antitest-szintjét, és tilos a harmadik oltás azoknak, akiknek nincs antitestes és T-sejtes védelme.

Magyarországnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy a negyedik hullám kialakulását és mértékét befolyásolja, ehhez azonban megfeszített munkára lenne szükség a forró nyári napokon. Az első lépés annak belátása lehetne, hogy a második és harmadik hullámhoz képest merőben más startégiát kellene választani, hogy mérsékelje az ország a többlethalálozást.

Címlapkép: Getty Images