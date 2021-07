Mérföldkőhöz ért a diszkontlánc -Megnyílt a 150. üzlet Magyarországon

Csütörtökön átadták a 150. Aldi áruházat, az üzletet Pécsen nyitották meg, a beruházással pedig az Aldi mintegy 20 új kereskedelmi munkahelyet hozott létre.

Az új pécsi áruházat egy korábbi kereskedelmi épület felújításával nyitotta meg az Aldi, megtartva az ingatlan jellegzetes formáját. A 6-os és 57-es főutak kereszteződésénél található üzlet a település nyugati részén helyezkedik el, így a város keleti, déli és középső részében üzemelő másik három Aldi-egységgel könnyű elérhetőséget biztosít a vásárlók számára.

Az ingatlan felújítása során modern, direkt elpárologtatású hőszivattyús rendszert épített be a vállalat, amely az épület hűtését és fűtését is alacsony energiafelhasználás mellett biztosítja. Ezen felül megújult az ingatlan elektromos hálózata, és külső parkolója is - írta közleményében a diszkontlánc, amely a beruházással mintegy 20 új kereskedelmi munkahelyet hozott létre.

Pécs több okból különleges számukra, 2008 áprilisában ugyanis itt adták át az első négy magyarországi üzletük egyikét, 2018-ban pedig informatikai szolgáltatásokat nyújtó központot nyitottak

– mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, a pécsi IT-irodájukat is bővítik, legalább 150 főre szeretnék növelni a létszámot.

Az élelmiszer-üzletlánc több mint tíz éve, 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 150 üzlettel van jelen a magyar kiskereskedelemben, és mintegy 4400 munkavállalót foglalkoztat.

Címlapkép: Aldi Magyarország