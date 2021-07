Elemzők: még nagyobb lehet az infláció Magyarországon, mint most

Júniusban az infláció 5,3%-ra ugrott váratlanul, miközben az előzetes elemzői konszenzus 4,9%-ot vetített előre a májusi 5,1%-os adatot követően a KSH tegnapi közlése szerint. A Raiffeisen Bank elemzői mai értékelésükben azt emelik ki, hogy az MNB-nek legalább 30 bázisponttal kell emelnie a kamatot. Úgy vélik, hogy novemberben még magasabb lehet az infláció, mint most.

Az év első hat hónapjának kumulált inflációja a KSH számai alapján az összes háztartást figyelembevéve 4,2, a nyugdíjas háztartások körében pedig 3,8% volt. Az MNB legutóbbi prognózisa idénre 4,1%-os inflációt vetít előre. A piac ennél magasabb, 4,5% hoz közelebbi adatot vár. Jövőre a szabályozó és az elemzők is ismét sávon belüli inflációval számolnak, a túllövés lefékezésére tett jegybanki ígéretek árazása azonban most még rendkívül hektikus – vélik a Raiffeisen Bank szakemberei.

Várakozásuk szerint a nyárból hátralevő hónapokra vonatkozóan kevéssel 5% alatti adatokról szól, amelyek szeptembertől ismét magasabbra kerülhetnek, novemberben pedig akár az 5,7%-ot is elérheti a főindex. 2021 egészére 4,7%-os inflációt várnak, 2022-re vonatkozóan pedig 3,8%-ost. „A kockázatok egyértelműen felfelé mutatnak, és nem is feltétlenül az egyszeri tényezőkből fakadnak, sokkal inkább abból, hogy a gyengébb forint átgyűrűző hatása a tartós fogyasztási cikkek árát tartósan tovább drágítja (pláne, ha az EUR/HUF az elmúlt hetek szintjénél feljebb kerül végül nyugvópontra), miközben azokra már eleve felfelé ható nyomást gyakorol a termelési láncok akadozása globális szinten” – vélekedik a Raiffeisen.

A mögöttes folyamatok mindeközben fokozatos konszolidációnak indulhatnak: a maginfláció alapforgatókönyvük szerint a mostani 3,8%-os csúcsról fokozatosan mérséklődik majd az elkövetkezendő időszakban, idén átlag 3,4%-os, jövőre pedig 3%-os lehet. „A fenti várakozások mentén véleményük szerint az MNB számára fontos lehet az EUR/HUF árfolyamának 350 körüli stabilizálása, amelyhez most már egyre nyilvánvalóbb, hogy nem félnek valóban komolyabb kamatemelési ciklust folytatni. A piac most már legalább 30 bázispontos további szigorítást vetít előre július végére” – írják az elemzők, akik szerint a határidős kamatláb-megállapodások és az FX-swap piaci várakozások még ennél is erőteljesebbek. Ha az MNB kisebbet emel, akkor az biztosan gyengébb forintot eredményez.

