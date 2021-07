Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a hétvége adatai

102 új fertőzöttet és 3 halottat regisztráltak a magyar hatóságok az elmúlt három nap során (péntektől vasárnapig) a koronavírus-járványban - derült ki a koronavirus.gov.hu friss adatközléséből. 73 főt ápolnak jelenleg kórházban, közülük 12 beteg van lélegeztetőgépen. Az elmúlt napok számai alapján megfordult a kedvező trend, és erősödésnek indult a járvány Magyarországon.

Több más régiós országhoz hasonlóan emelkedésnek indult az új fertőzöttek száma Magyarországon is: míg az előző hétvégén 3 nap alatt 65 fertőzöttet regisztráltak, az elmúlt 3 napban ez a szám már 102 volt, ami 57%-os emelkedést jelent. A hétnapos mozgóátlag 40 fő, ami szintén magasabb az egy héttel korábbi 31-nél.

A halálesetek számában egyelőre nem látható emelkedés: az előző hétvégi 4 után ezúttal 3 halálesetet regisztráltak a koronavírussal fertőzöttek körében.

Hasonló igaz a súlyos állapotban lévőkre is: a kórházban ápoltak száma 11%-kal 73 főre, a lélegeztetőgépen lévőké harmadával 12 főre csökkent az elmúlt egy hétben.

A pozitív tesztek aránya kissé emelkedett: az előző hétvégi 0,36%-ról 0,55%-ra, miután három nap alatt 18 474 tesztet végeztek el.

A beoltottak száma 5 538 557 fő, közülük 5 175 503 fő már a második oltását is megkapta. Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

