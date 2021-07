Még mindig Európa csúcsán a magyar áremelkedés?

Viszonylag csendes hétre számíthatunk, ugyanakkor Kínában már a második negyedéves GDP-adat érkezik. Az Eurostat pedig a júniusi inflációs statisztikát teszi közzé, amiből kiderül, hogy a meglepően magas magyar adat még mindig a kontinens csúcsán van-e.

Kimondottan csendes hétre számíthatunk a makroadatok szempontjából, ami már abból is látszik, hogy hétfőre semmilyen említésre méltó adatot nem tudtunk beírni a naptárba. Itthon kedden is csak az MNB friss eszközvásárlása érdemel említést, miközben reggel a német, délután pedig az amerikai inflációs adat jelenik meg.

2021. július 12. - 18. makronaptár Magyar makrogazdaság július 13. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció július 13. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció július 14. szerda 8:30 MNB Statisztikai mérleg jún. július 14. szerda 9:00 KSH Ipar (részletes) máj. július 15. csütörtök 9:00 KSH Építőipar máj. július 15. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció július 15. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender Nemzetközi makrogazdaság július 13. kedd Kína Külkereskedelem jún. július 13. kedd 8:00 Németo. Infláció jún. július 13. kedd 14:30 USA Infláció jún. július 14. szerda 8:00 UK Infláció jún. július 14. szerda 11:00 EU Ipar máj. július 14. szerda 14:30 USA Termelői árak jún. július 14. szerda 20:00 USA Bézs könyv július 15. csütörtök 4:00 Kína GDP Q2 július 15. csütörtök 4:00 Kína Ipar jún. július 15. csütörtök 4:00 Kína Kiskereskedelem jún. július 15. csütörtök 14:30 USA Ipar jún. július 15. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség július 16. péntek 5:00 Japán Bank of Japan kamatdöntés július 16. péntek 11:00 EU Infláció jún. július 16. péntek 14:30 USA Kiskereskedelem jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Az MNB szerda reggel publikálja statisztikai mérlegének friss adatát, míg a KSH az ipari termelés részletes adatait közli. Szintén az ipar statisztikája jelenik meg az Európai Unióban, a tengerentúlon pedig a termelői árak mellett este a Fed Bézs könyvét ismerhetjük meg.

Az építőipar májusi adatai csütörtök reggel jönnek, miközben az MNB várhatóan 0,9%-on tartja majd az egyhetes betét kamatát, hiszen a június végi szigorítás óta az egy szinten van az alapkamattal. Hajnalban Kína már megkezdi a második negyedéves GDP-adatok közlését. Amerikában szintén az ipari termelés és a heti munkanélküliség adataira figyelhetnek a befektetők.

A hét utolsó munkanapjára is jutnak még adatok, péntek hajnalban a Bank of Japan tart kamatdöntő ülést. Délelőtt az Eurostat a júniusi inflációs adatot közli, amiből kiderül, hogy a meglepetésre 5,3%-ra emelkedő magyar áremelkedési ütem továbbra is a kontinens csúcsán van-e. Az elmúlt hónapok után várhatóan folytatódott ez a tendencia, hiszen az eddig is Európa-csúcs infláció még tovább emelkedett júniusban. Amerikában a kiskereskedelmi forgalom friss adata jelenik meg délután.

Címlapkép: Getty Images