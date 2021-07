"Mostantól exponenciálisan emelkedni fog a járvány Magyarországon"

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A járványok modellezésével is foglalkozó Vattay Gábor fizikus is arra figyelmeztet, amire a Portfolio a napi új koronavírus-fertőzött adatok megjelenése kapcsán már többször is felhívta a figyelmet a napokban, miszerint az elmúlt napok időszaka volt a járvány újabb nyugvópontja, fordulóponthoz érkeztünk, innentől romlani fognak a járványügyi folyamatok.