A nyaralás tervezés kellős közepén szól közbe a delta vírusvariáns - Mégis hová, hogyan utazhat a magyar?

Számos utazási korlátozást oldottak fel vagy épp enyhítettek az európai országok a turizmus fellendítése érdekében a nyárra készülve, vagy a nyár elején, azonban a delta variáns felütése ismét komoly fejtörést okoz egyes kormányoknak. A magyar konzuli szolgálat egyébként általánosságban továbbra sem javasolja a koronavírus világjárvány miatt a külföldi utazást, azonban nyilván rengeteg magyar indul el külföldi nyaralásra, az egyes országok intézkedéseinek útvesztőjében azonban nem egyszerű eligazodni. Ezért a Portfolio összegyűjtötte, hogy a magyarok által gyakran látogatott országok és népszerű európai úti célok esetében mivel lehet számolni.

Mint a napokban is jeleztük, több európai országban is romlik a járványügyi helyzet elsősorban a fertőzőképesebb delta variáns terjedése miatt, miközben az oltások felfutása nem annyira gyors, hogy a terjedést megakadályozza, közben az sem mellékes szempont, hogy az országok a szigorú korlátozásokat egyre inkább oldják fel és az emberek is megunták a bezártságot és a szabályokat.

Szlovénia és Horvátország

Mindössze pár óra alatt megközelíthető Magyarországról a szlovén vagy a horvát tengerpart, azonban mielőtt bárki is nyaralni indulna, nem árt tudnia, hogy

július 15-től új határátlépési feltételek lépnek érvénybe Szlovéniában.

A szlovénokkal kötöttünk kétoldalú megállapodást, amely értelmében az oltott magyar állampolgárok - bármilyen oltással (nemcsak EMA által jóváhagyott vakcinával) - utazhatnak a szomszédba, oltás nélkül viszont - ahogyan a korábbi cikkünkben is jeleztük - nem ajánlatos útnak indulni.

Ez az információ valószínűleg fontos azoknak, akik a szomszédos országba terveztek nyaralást, vagy éppen átutaznának és Szlovénia felől közelítették volna meg például a horvát tengerpartot. Tehát, akik átutazóként terveztek Szlovénián keresztül menni Horvátország tengerpartjaira (Isztria félszigetére például erre visznek az útvonaltervezők), és nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, azoknak most új utat kell keresniük. Mert bár a horvátok negatív teszttel is beengedik az utazókat, a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők már elakadhatnak a szlovén határon, elméletileg.

Olaszország

Az Olaszországba való beutazáshoz EMA által elismert oltás, negatív eredményű molekuláris (PCR) vagy antigén gyorsteszt szükséges a magyar állampolgárok számára, valamint regisztrálniuk kell magukat - erről még június elején adott ki tájékoztatást a római konzulátus. A EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) ezen a linken érhető el, amelyen nemcsak az Olaszországba, hanem a Máltára való beutazáshoz is lehet regisztrálni.

Az olaszországi tartományok többsége önálló regisztrációs rendszert működtet, így a belépőknek a régió egészségügyi szolgálata online felületén vagy alkalmazásán, esetleg zöld számon keresztül is regisztrálniuk kell. A konzulátus arra kéri az Olaszországba készülő magyar állampolgárokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a beutazási feltételekről a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának országspecifikus tájékoztatási felületén.

A hatályos olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális beutazási szabályokat állapít meg 2021. július 30-ig. Ahhoz, hogy valaki korlátozás nélkül léphessen be Olaszországba, az alábbi feltételek egyikének is teljesülnie kell:

Covid-oltási igazolást (európai uniós egységes zöldigazolvány/Green pass) kell birtokolni, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elismert vakcina második beadását követően legalább 14 nap telt el; az Európai Unió által elfogadott és 2021. július 1-től elérhető green pass valamennyi formai követelményének megfelelő, angol nyelvű igazolás QR kód bemutatása szükséges,

hitelt érdemlően tudni kell igazolni, hogy a COVID-19 betegségen esett át és a hatóságilag előírt karanténidőszakot letöltötte;

48 óránál nem régebbi negatív antigén/PCR teszt birtokosának kell lennie.

A 6 éven aluliak mentesülnek az antigén/PCR teszt elvégzésének kötelezettsége alól. A fenti dokumentumok egyikével sem rendelkező személy olaszországi belépését követően 10 napos hatósági karantén és járványügyi megfigyelés alá kerül, mely 10 nap elteltével kötelező a PCR/antigén teszt elvégzése. Mindezek alapján a Magyarországon használt orosz Szputnyik és kínai Sinopharm vakcinákkal oltott személyek nem léphetnek be az oltásuk miatt.

Görögország

Az utazás megkezdése előtt minimum 24 órával Görögországba belépőnek kötelező a Passenger Locator Form kitöltése. A kitöltés után az utas kap egy QR kódot, amelyet be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a mobil telefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be. A légitársaságok már felszállás előtt ellenőrzik a QR kód meglétét. Jelenleg csak abban az esetben lehet megkezdeni az utazást, amennyiben az utas megkapta a QR kódot. A rendszer a kódot csak az utazást megelőző éjszaka küldi meg, ezért a konzuli szolgálat kéri, hogy különös gonddal töltsék ki az adatokat, mert 24 órával az utazás előtt már nincs lehetőség a javításra.

A Görögországba érkezők amennyiben nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal, vagy védettséget igazoló okmánnyal, a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet, vagy 48 óránál nem régebbi negatív Rapid/antigén gyors tesztet kell bemutatniuk. 12 év alatti gyermekektől nem kérnek PCR vagy gyors(rapid) tesztet.

Az állami, vagy az illetékes állami szerv által hitelesített magán laboratórium igazolásán angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelv valamelyikén fel kell tüntetni a letesztelt személy nevét, amelynek egyeznie kell a személyazonosító igazolványon, vagy útlevélen szereplő névvel.

Lefkada, Salamis és Evia szigetek kivételével az ország összes szigetére Görögországon belülről is, mind légiúton mind hajóval, csak oltási, vagy védettségi igazolvánnyal, vagy negatív teszt bemutatásával lehet belépni - derül ki a konzuli szolgálat tájékoztatásából, amely szerint

a 12-17 év közötti kiskorúak számára a fentiek mellett továbbra is lehetőség van 24 órás gyorsteszt bemutatására,

12 év alatti gyermekek pedig szabadon védettségi igazolvány/teszt bemutatása nélkül utazhatnak szüleikkel.

A tesztek meglétét a légitársaságok és a hajótársaságok a beszállás előtt ellenőrzik. Ugyanakkor ez a szabály csak azokra vonatkozik, akik már az országon belül tartózkodnak, és onnan szeretnének egy szigetre utazni. Aki külföldről érkezik egy szigetre, csak oltási, vagy védettségi igazolvánnyal, vagy 72 óránál nem régebbi PCR teszttel, illetve 48 óránál nem régebbi negatív rapid antigén teszttel léphet be az országba.

A görögök a legtöbb oltóanyagot elfogadják (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Szputnyik), Cansino Biologics, Sinopharm), ugyanakkor a konzuli szolgálat felhívja arra a figyelmet, hogy az oltási igazoláson szereplő névnek meg kell egyeznie az oltási igazolvány birtokosának útiokmányában szereplő névvel. Görögország az elsők között, 2021. június 1. óta alkalmazza, és egyben elismeri az Európai Unión belül a védettséget igazoló digitális Covid-igazolványt, így ennek birtokában karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni az országba, illetve az országon belül is a görög hatóság által kiállított EU-s védettségi igazolvánnyal egyenértékű dokumentumként használható.

A szerv információi alapján a görög hatóságok nem fogadják el védettségi igazolásként azt, ha a betegséget szerológiai vizsgálatokkal, antitestek jelenlétéből mutatták ki. A betegségen átesett személyek esetében minden esetben javasolják az EU Digitális Covid 19 igazolás kinyomtatását/használatát.

Németország

Mint már korábban is jeleztük, a német hatóságok 2021. május 30. 00:00 órai hatállyal megszüntették Magyarország rizikóterületi besorolását a koronavírus-járvány harmadik hullámának visszaszorulása miatt, ami azt jelenti, hogy a repülőgéppel beutazás kivételével megszűntek a Magyarországról Németországba beutazó személyek számára a német beutazási korlátozások (pl. előzetes regisztráció és karantén kötelezettsége).

A repülőgépen történő beutazás esetén továbbra is fennáll az előre meghatározott három igazolás valamelyikének bemutatási kötelezettsége a repülőgépre történő felszállás előtt, így a beutazás időpontjában 48 óránál nem régebbi elfogadott vírusteszt, igazolás oltottsági védelemről, vagy igazolás a felgyógyulásról.

Oltottsági védelemmel az a személy rendelkezik, akit a német PEI intézet által jóváhagyott oltóanyagok (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) valamelyikéből az előírások szerinti mennyiségű dózissal (akár ugyanazon vakcinával, akár többféle vakcina kombinációjával) beoltottak és az utolsó dózis beoltását követően eltelt legalább 14 nap Emellett az is beoltottnak számít, aki átesett a betegségen és egyszer beoltották a fent említett oltóanyagok valamelyikével.

Ha valaki kocsival szeretne eljutni Münchenbe vagy Stuttgartba, de meg akar állni egy napra Ausztriában,

annak először az osztrák előírásoknak kell megfelelnie.

Ausztria

A nyár nemcsak a tengerpartok kedvelőinek kedvez, hanem sokan terveznek üdülést a szomszédos országokba is. Ausztria határai nyitva vannak, a turisztikai célú utazás ismét lehetséges, Magyarországról regisztrációs és karanténkötelezettség nélkül lehet belépni a szomszédos országba. Ugyanakkor a belépéshez továbbra is szükség van negatív koronavírus-tesztre, érvényes védőoltásra vagy gyógyulási igazolásra, erre az osztrákok az úgynevezett 3G-szabályt alkalmazzák - írja az austria.info, amely részletezi, hogy a karantén nélküli beutazáshoz az alábbi három igazolás egyikére van szükség.

Az Osztrák Egészségügyi Minisztérium honlapjáról letölthető az a formanyomtatvány - angol vagy német nyelven -, amelyen mindhárom eset fel van tüntetve, és az orvos meg tudja jelölni, melyiket igazolja negatív teszteredmény, oltás vagy fertőzésből való felgyógyulás.

Tesztelés esetén 72 óránál nem régebbi PCR-tesztre vagy 48 óránál nem régebbi antigéntesztre van szükség. A 12 éves vagy annál idősebb gyermekeknek is szükségük van tesztre.

72 óránál nem régebbi PCR-tesztre vagy 48 óránál nem régebbi antigéntesztre van szükség. A 12 éves vagy annál idősebb gyermekeknek is szükségük van tesztre. Ausztria elfogad orvosi igazolást arról, hogy az utazó a Covid-19 betegségen 6 hónapon belül átesett vagy hogy esetében 90 napon belül vérvizsgálat (szérum, plazma vagy teljes vérkép) alapján antitest kimutatására került sor.

Ausztriában a magyar védettségi igazolvány nem elfogadott. Az uniós digitális Covid-igazolvány abban az esetben jogosít belépésre, ha az az alábbi oltóanyagok valamelyikét tartalmazza: Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Sinopharm, vagy Sinovac. Ugyanakkor a beutazási szabályoktól eltérően a szolgáltatások igénybevételéhez csak a Pfizer, az Astra Zeneca, a Johnson and Johnson és a Moderna vakcina megfelelő.

Érdemes tudni, ha valaki nem rendelkezik egyik dokumentummal sem, akkor 24 órán belül PCR- vagy antigénvizsgálatot kell végeztetnie Ausztriában. A teszt 24 órán belüli pótlásának lehetősége csak a beutazással kapcsolatban áll fenn, ehhez a határátlépésnél kérhetik a tesztelési időpontfoglalás bemutatását. Ebben az esetben az előzetes regisztrációs kötelezettség továbbra is fennáll, a regisztrációs formanyomtatvány ITT elérhető. A konzuli szolgálat arra is felhívja az utazók figyelmét, hogy az osztrák hatóság az utólagos tesztkötelezettség teljesítését ellenőrzi.

Mindezek mellett érdemes tudni, hogy a szálláshelyen történő bejelentkezéskor érvényes tesztre - vagy az oltás vagy a gyógyulás igazolására - van szükség. Ausztriában július 1-től nem kötelező az FFP2 maszk, hanem helyette más, szájat és orrot eltakaró maszk is használható a maszkviselési kötelezettséggel érintett helyeken (pl. tömegközlekedés, kereskedelem).

Szlovákia

A közelmúltban döntöttek arról, hogy szigorodnak a Szlovákiába érkezőkre és az oda hazatérőkre vonatkozó korlátozások: a koronavírus ellen beoltottak, illetve néhány más csoportba sorolt személy kivételével a határt átlépőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk.

A rendelkezés értelmében - az országon csak átutazó személyek kivételével - minden 12 évesnél idősebb határátlépőnek regisztrálnia kell ezen a honlapon, aminek elvégzéséről emailben kapnak visszaigazolást. Ezenfelül azoknak, akik nem kapták meg a koronavírus elleni oltás legalább első adagját, és nem tartoznak a közegészségügyi hivatal oldalán részletezett kivételek egyik csoportjába sem, érkezésüket követően 14 napos házi karanténba kell vonulniuk. A karantén időtartama lerövidíthető, amennyiben az adott személy a karantén legkorábban ötödik napján PCR tesztet végeztet, és annak eredménye negatívnak bizonyul.

A határátlépés során Szlovákia a magyar oltási igazolás (védettségi igazolvány + oltási igazolás) mellett a digitális uniós COVID igazolványt is elfogadja. Az Európai Gyógyszerügynökség által elismert oltóanyagok (Pfizer/Astra/Moderna/Janssen (Johnson) mellett Szlovákia mind a kínai (Sinopharm), mind az orosz (Sputnik V) oltóanyaggal való oltást elismeri.

Egyesült Királyság

Nagy-Britanniában az egyes országokat piros, sárga és zöld kategóriába sorolják, és az egyes színkategóriákhoz különböző szintű beutazási korlátozásokat kapcsolnak a legenyhébb tesztelési kötelezettségtől a házi karanténon keresztül a karanténhotelig. Magyarország jelenleg a sárga kategóriába tartozik.

Az Egyesült Királyságba történő beutazáskor jelenleg semmilyen mentességet nem biztosít sem a beoltottság, sem a fertőzésen átesettség ténye.

A beutazást követően elvégzendő teszteket is meg kell rendelni még a beutazást megelőzően, az Angliába, Skóciába, Walesre és Észak-Írországra vonatkozó beutazás előtti tesztkövetelményekről pedig érdemes tájékozódni - hangsúlyozza a konzuli szolgálat honlapja.

A beutazás előtti Covid-teszt (PCR vagy antigén) negatív eredményét legkésőbb a brit határőrségnek be kell mutatni, de akár már a légitársaság is kérheti a beszállításkor. Kizárólag az angol, francia vagy spanyol nyelven kiállított teszteredményt fogadják el, a fordítást nem.

Az Egyesült Királyságba történő érkezés előtti 48 órában el kell végezni a regisztrációt egy online felületen, ami ide kattintva érhető el. Felhívják a figyelmet, hogy az online regisztráció megtörténtének visszaigazolását – akár mobiltelefonról – legkésőbb a belépésnél be kell tudni mutatni, de akár már a légitársaság is kérheti. Az online regisztráció során különösen a valótlan adatok közlését pénzbüntetéssel és/vagy akár börtönbüntetéssel is szankcionálhatják a brit hatóságok. Az online regisztrációs kötelezettség alól a kiskorúak sem mentesülnek, de a szülő akár a saját regisztrációjában is megadhatja a vele együtt utazó kiskorúra vonatkozó információkat.

Az egész országra igaz, hogy a külföldről beutazóknak, kiskorúaknak is 10 nap házi karantént írnak elő, azonban a végrehajtás módja, valamint a kivételek eltérőek lehetnek attól függően, hogy Anglia, Skócia, Wales vagy Észak-Írország az úti cél. Mindenhol megkövetelik a karantén ideje alatt elvégzett további két covid-tesztet, így a beutazás előtti teszttel együtt összesen 3 tesztet kérnek. A beutazást követő két teszthez a mintát a sárga jelzésű országból - beleértve Magyarországot - beutazóknak maguknak kell levenni a házi karanténban, amihez a tesztcsomagokat már indulás előtt szükséges megrendelni.

Július 19-től nem kell karanténba vonulniuk azoknak a Nagy-Britanniából érkezőknek, akik a brit kormány által a sárga, vagyis fokozott járványkockázatú kategóriába sorolt országokból, köztük Magyarországról térnek vissza Angliába, és a brit oltási kampány keretében kapták meg a koronavírus elleni vakcina mindkét dózisát – jelentette be Grant Shapps brit közlekedési miniszter, aki hozzátette:

a brit kormány már dolgozik azon, hogy „a nyár későbbi szakaszában” a fontos turisztikai piacokról,

köztük az Egyesült Államokból és az Európai Unió országaiból Angliába érkező külföldiekre is kiterjedhessen a beutazási korlátozásokat enyhítő intézkedés.

