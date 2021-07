Megszólalt Varga Mihály a magyar helyreállítási tervről, az inflációról és a minimumadóról is

Az egyeztetések zajlanak a magyar hatóságok és az uniós illetékesek között, az ország finanszírozása biztonságos, és a magyar helyreállítási terv késedelmes uniós elfogadása nem veszélyezteti a magyar programok megvalósítását – hangsúlyozta kedden Brüsszelben Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek (Ecofin) tanácskozását követően. A pénzügyminiszter a globális vállalati minimumadóról és a megugró magyar inflációról is nyilatkozott többek között.

A globális vállalati minimumadó kérdésével kapcsolatban a pénzügyminiszter azt mondta, ez az adófajta jelentősen korlátozza az adóversenyt, bevezetése több európai országot is hátrányosan érintene. Magyarország álláspontja szerint az adóverseny korlátozása a versenyképesség javítása érdekében káros, visszafogja az országok gazdaságát és nincs tekintettel arra, hogy egy-egy uniós ország milyen módon alakította ki adórendszerét az elmúlt években - emelte ki.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 10. Megvan a fontos döntés a globális adóminimumról – Még nagyobb nyomás alá kerül Magyarország

Varga Mihály beszélt arról is, hogy a hirtelen megugró kereslet miatt átmeneti inflációs helyzet alakul ki. Az emelkedő fogyasztói árak miatt a nyugdíjasok védelme érdekében a magyar kormány visszamenőlegesen 0,6 százalékkal megemelte a nyugdíjakat, és készen áll további kompenzáció fizetésére is, várhatóan november folyamán. Hozzátette, a kormány bízik abban, hogy a 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés teljesül, ami nyugdíjprémium kifizetését is lehetővé teszi még az év vége előtt.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 12. Ilyen még nem volt: az árrobbanás miatt újabb nyugdíjemelés lesz idén

A koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó uniós forrásokra vonatkozó nemzeti tervekkel kapcsolatban a miniszter elmondta,. Az ország finanszírozása biztonságos, a magyar gazdaság működik, nemzeti helyreállítási tervének késedelmes uniós elfogadása nem veszélyezteti a magyar programok megvalósítását - tette hozzá Varga Mihály.

Címlapkép forrása: European Union, az Európai Tanács médiatára