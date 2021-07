Kötelező oltás, harmadik dózis - Új intézkedéseket vizsgál a magyar kormány

A mai Kormányinfón szóba kerülhet

a koronavírus delta variánsának európai terjedése,

a harmadik oltás szükségessége,

az EU-források lehívásának bizonytalansága,

és a gazdasági kilátások alakulása is.

Az elmúlt napokban a figyelem középpontjába került a járvány negyedik hullámának esetleges kialakulása, miután az oltottak aránya alacsony ennek elkerüléséhez, illetve a Sinopharmmal oltottak egy részének nincs antitestje.

A negyedik hullám esélyével kapcsolatban érdekes kérdés lesz az is, hogy a kormány milyen gazdasági növekedési pályát vár, illetve az EU-források lehívásának esetleges késlekedésére milyen forgatókönyveket dolgoztak ki, miként áll helyt a költségvetés, amely már most is jelentős hiánnyal küzd.