Még négy évet kaphat Powell a Fed élén – Kockázatos lenne most leváltani

Várhatóan újra Jerome Powellt jelöli majd a Fed élére Joe Biden amerikai elnök, így újabb négy évig vezetheti a jegybankot – véli a Reuters felmérésében megkérdezett szakemberek nagy többsége. Az elemzők szerint kockázatos is lenne a mostani helyzetben váltani a jegybank élén, amikor évtizedes inflációs csúccsal küszködik az amerikai gazdaság.

Jerome Powell 2018-ban vette át a Fed elnöki posztját Janet Yellentől, aki jelenleg a Biden-kormányzat pénzügyminisztere. A Reuters által megkérdezett negyven szakember kilencven százaléka azt gondolja, hogy elnöki mandátuma februári lejárata után is Powell marad majd a jegybank vezetője, vagyis újra őt jelöli majd az elnök.

A Fehér Háznak a következő hónapokban kell hivatalosan döntenie, mi legyen a Fed elnökélnek sorsa februártól. Ugyanakkor a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi magas inflációs környezetben Powell leváltása akár komoly piaci reakcióval is járhatna.

Most valószínűnek tűnik Powell újraválasztása, a legnagyobb versenytársa Lael Brainard kormányzó lehet az elnöki székért – véli James Sweeney, a Credit Suisse vezető közgazdásza. A Fed első emberét Donald Trump nevezte ki, azonban az elemzők szerint hagyomány, hogy ha az elnök jó munkát végez, akkor akár egy másik párthoz tartozó vezető is újraválasztja. Ráadásul a hírek szerint a demokrata pártot is meggyőzte a héten Powell kongresszusi meghallgatásán, ahol a munkahelyteremtés mellett állt ki erősen.

