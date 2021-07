Megérkezett a szakszervezetek válasza a kötelező oltásról szóló javaslatra

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Portfolio-nak elmondta, hogy olyan javaslaton dolgoznak, amely megteremtené a munkaadó által elvárt kötelező koronavírus elleni védőoltás feltételeit, azaz a munkaadóra bíznák a lehetőséget, hogy adott esetben kötelezővé tegyék a védőoltást egyes szakmákban. Ha ezt a munkavállaló elmulasztaná, akkor a javaslat értelmében jogszerűen szankcionálhatná a munkaadó a dolgozót. Az MKIK emellett javasolja, hogy némely munkakörökben legyen kötelező az oltás: ott, ahol a munkavállalók több személlyel érintkeznek, jogszabály írja elő az oltást a dolgozók számára.

Az MKIK felvetésére máris reagált a Magyar Szakszervezeti Szövetség közleményében. "Az nem kérdés, hogy a munkavállalók, így a szakszervezetek is – mint minden magyar ember – érdeke a működő gazdaság, ezért legyen minél több beoltott ember, minél több munkahely, biztonságos megélhetési forrás. A MASZSZ ezért elkötelezett híve annak, hogy megakadályozzunk egy újabb, esetleges drámai leállást. A gazdaság ismételt lebénulása ugyanis újabb munkanélküliségi hullámot indítana el, amit dolgozók tömegei már nem tudnának elviselni" – szögezte le Kordás László elnök a szervezet közleményében. A MASZSZ elnöke ezért hangsúlyozza: mindent meg kell tenni a gazdaság működésének fenntartásáért, azonban megjegyzi, szerencsére ezt nagyon sok munkavállaló is komolyan így gondolja, hiszen beadatta az oltást.

Azt azonban nem érti az elnök, hogy miért éppen Parragh László kezdeményezi a jogszabályt, amely szabad kezet adna a munkáltatóknak az oltások kötelezővé tételére - írják.

"Ebből ugyanis az is következik, hogy aki nem hajlandó beoltatni magát a „főnök” utasítására, azt a jogszabályra hivatkozva egyszerűen ki lehessen rúgni a munkahelyéről. Kordás azért sem érti a szabályozás felvetését, mert szerinte ezen a téren eddig nem is volt probléma – ezt Parragh július 20-ai nyilatkozatában is elismeri -, hiszen a helyi szakszervezetek segítségével szinte minden munkahelyen meg tudott egyezni a munkáltatói és a munkavállalói oldal az oltások beadatásáról" - szól a közlemény. A MASZSZ emlékeztet továbbá, hogy a legtöbb helyen ezt plusz juttatásokkal oldották meg: aki vállalta az oltást, az például szabadnapot kapott, de egyéb megoldások is működnek.

Rengeteg kérdést kell tisztázni azon túl is, hogy egyáltalán szükség van-e jogszabályra – véli Kordás. "Egyebek között nagyon fontos meghatározni, hogy milyen szempontok alapján döntheti el a munkáltató, milyen munkakörökre lesz kötelező az esetleges jogszabály alkalmazása." - írják. Parragh ezzel kapcsolatban a Portfolio-nak úgy fogalmazott, hogy az érintett munkakörök meghatározása szakmai-egészségügyi döntés. Az MASZSZ közleménye szerint mivel a szakszervezetek nem érzékeltek ezen a téren problémákat, Kordás úgy véli, egy esetleg mégis megszülető jogszabálynak mindenképpen a helyi kollektív megállapodásokat kell segítenie – szögezte le.

A MASZSZ elnöke szerint már a felvetés is szokatlan az MKIK elnökétől , ám ha már így alakult, akkor a részleteket országos érdekegyeztető fórumon kell egyeztetni - írják.

A MASZSZ elnöke ezért a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) valamint a az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) sürgős összehívását kezdeményezi.

Az MKIK pontos javaslata egyelőre kidolgozás alatt áll, Parragh László szerint a héten lezajlik az egyeztetés a munkaadói oldal szereplőivel, és akár már a napokban megszülethet a javaslat pontos tartalma. Parragh László szerint a munkavállaói oldalról nem éreznek a vállalatok ellenállást a kötelező oltásokkal kapcsolatban, de az Iparkamara tervezi a munkavállalói oldal véleményének felmérését is ezzel kapcsolatban. Parragh úgy indokolta a javaslatot, hogy a minél magasabb átoltottsággal érhető csak el a gazdaság működőképességének fenntartása.

