Magyarország után Franciaország sem támogatja az európai klímavédelmi csomagot

Magyarország után Franciaország sem támogatja a múlt héten bemutatott uniós klímavédelmi javaslatcsomagot, az úgynevezett „Fit for 55”-ot, jelenlegi formájában. A franciák elsősorban azt kifogásolják, hogy a csomag keretében kiterjesztenék a kibocsátás-kereskedelem rendszerét (EU ETS) az épületek fűtésére és a közúti közlekedésre is, de a benzines és gázolajos autók értékesítésének 2035-ös kivezetésén is módosítanának.