Kemenesi Gábor elmagyarázza, miért terjed jobban a delta variáns, mint a többi

A delta variánsról posztolt tegnap a Facebookra Kemenesi Gábor virológus, aki a posztban elmagyarázza, miért terjed jobban a delta variáns, mint az eddigi koronavírusok. Kemenesi javaslatokat is megfogalmaz arra, hogyan tudunk védekezni ellene.

Egy új variáns akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor a járványügyi adatok és az adott variáns megjelenése/térnyerése összefüggést mutat. Tehát ha azt látjuk, hogy a variáns aránya és a megbetegedések száma egymással kapcsoltan növekszik, ott összefüggés sejthető - írja posztjában a szakember.

Kemenesi szerint sokakban felmerülhet a kérdés, hogy az egyik variáns mitől lesz fertőzőképesebb, mint a másik. A szakember így foglalja össze ezt: "Általában ehhez olyan tulajdonságok járulhatnak hozzá, mint a nagyobb számban sokszorozódás (többet tudunk üríteni belőle), jobb receptorkötő képesség (erősebben „kapaszkodik” a sejtjeinkbe és könnyebben be is jut), lappangási idő megváltozása és ezeken keresztül úgy általában a fertőzőképesség javulása. A járvány elején, az első számontartott variáns, a D614G is nagyobb vírusszámot ért el fertőzéskor a felső légutakban, majd az Alfa (brit) variáns esetében is ezt láthattuk

Kemenesei elmondása szerint a delta variánsnál több mint ezerszeres vírusmennyiség is felhalmozódhat a légutakban.

"Tehát a fertőzés pillanatától számítva hamarabb és több vírust ürítenek a fertőzöttek. Ez egyszerűen fogalmazva „messzebbre juttathatja” a fertőzési láncolatokat, tudományosan fogalmazva pedig a szuperterjesztési eseményeknek kedvez és a sokat emlegetett nyájimmunitási küszöböt is emeli" - írja. Azt egyelőre nem tudjuk biztosan, hogy a deltával történő megfertőződés súlyosabb lefolyást okoz-e.

Mit tehetünk?

Felmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni a fertőzőképesebb variánssal szemben. A virológus szerint már sokszor hallottuk ezt, de továbbra is az oltás jelenti a megoldást, és fontos, hogy mindkét vakcinát felvegyük, mert az első önmagában nem elég hatékony.

Oltassunk, mert az oltás a Delta esetében is rendkívüli mértékben növeli az esélyeinket, magas védelmet nyújt a súlyos megbetegedés kialakulása ellen.

Kemenesi szól a maszkokról is: "A maszkok helyes használatáról és szükségességéről frissítsük fel a tudásunkat, mert a következő hullám során ennek is fontos szerep jut majd a védelemmel nem rendelkezők megvédéséért és a járvány fékentartásáért. A maszk helyes és megfelelő szintű használata a jobban terjedő variánsok ellen is fontos, sőt fontosabb mint valaha." A teljes poszt itt olvasható:

Címlapkép: Getty Images