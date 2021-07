Orbán Viktor: késlelteti Brüsszel az EU-pénzek kifizetését a gyermekvédelmi törvény módosítása érdekében

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Késlelteti az Európai Bizottság a Magyarországnak járó EU-pénzek kifizetését a gyermekvédelmi törvény megváltoztatása érdekében és könnyen lehet, hogy ebből elhúzódó konfliktus lesz, ezért a kormány úgy döntött, hogy a gazdaságvédelmi alapon belül teremti meg a helyreállítási program megkezdésének forrásait és „ha jön Brüsszelből pénz, ha nem, ezeket ki fogjuk fizetni” – jelentette ki a Kossuth Rádiónak adott interjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök megerősítette, hogy a népszavazást január-februárban fogják lebonyolítani, a negyedik hullám Magyarországra beszivárgása pedig elkerülhetetlen, de a külföldi nyaralásoknál, határátlépésnél egyelőre nem terveznek szigorítást. Az egészségügyi ágazaton túli kötelező oltásról most nem volt szó, de azt bejelentette, hogy a kormány a kkv-k felé is kiterjeszti az oltási együttműködéseket, hogy minél többen meg tudják kapni a vakcinát a saját munkahelyükön. Az alábbi hírfolyamban számoltunk be a legfontosabb elhangzó információkról.