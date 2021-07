Úgy tűnik, Magyarországot is elérte a negyedik hullám - Már nyáron berobbanhat a vírus?

Az elmúlt napokban folyamatosan emelkedett a napi új koronavírusos esetek száma, miközben egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy hamarosan a járvány újabb hullámával kell szembenéznie az országnak. Már a kormányzat is egyértelműen a negyedik hullám bekövetkezéséről beszél, Kásler Miklós Emmi-miniszter pedig rámutatott: a vírus reprodukciós rátája 1 fölé került. Szakértők szerint ez a legfontosabb adat, ami eldönti, hogy a vírus visszaszorul vagy terjed az országban. A delta variáns miatt úgy látszik, hogy Magyarországon is elindul a negyedik hullám, ezért orvosok és kutatók is javaslatot tettek arra, hogyan nyerhetné meg a harcot Magyarország az újabb hullám ellen.

A legkedvezőbb nyári koronavírus-helyzetet már minden bizonnyal magunk mögött hagytuk. Július elején volt a legalacsonyabb a fertőzöttség, akkor 30 főre ereszkedett az új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga. Ma már újra 54 fő felett járunk, ami továbbra is kifejezetten alacsony számnak számít, azonban jelzi, hogy újra emelkedő pályára állt az esetszám. Alig több mint két hét alatt duplázódott az új eseteknek a száma, amit minden bizonnyal a vírus delta változata (korábbi nevén indiai variáns) okoz, ami gyorsabban terjed, mint az előző mutációk. Ha a legfrissebb adatokat vizsgáljuk, akkor kissé még kedvezőtlenebb a kép, csütörtökön 71, pénteken pedig 85 koronavírusos esetet regisztráltak. Utóbbi olyan magas adat, amire egy hónapja nem volt példa, vagyis jelzi, hogy a vírus ismét felütötte a fejét az országban, és intenzív terjedésnek indult. Ezt erősíti meg, hogy a koronavírus indiai mutánsának egy rendkívül ritka variánsát mutatta ki négy magyarországi mintában a szegedi Avidin Kft. A cég egyébként a fertőzésszám lassú emelkedését méri, ami utalhat a negyedik hullám közeledésére.

De ezek még mindig alacsony számok, főképp, ha a harmadik hullám többezres esetszámaira gondolunk. Akkor mégis mi most a probléma? Az, hogy a vírus nem egyik napról a másikra fertőz meg százakat vagy ezreket, így alapvetően nem az a kérdés, hogy tíz, ötven, vagy éppen száz új esetet regisztrálnak naponta, hanem az, hogy növekvő vagy csökkenő az esetszám. És még a növekedés vagy a csökkenés kapcsán is fontos, hogy mennyire gyors vagy lassú ez a folyamat. Nos, a magyar növekedés sajnos nem túl lassú, amit az is jelez, hogy a vírus terjedése szempontjából kulcsfontosságú R mutató ismét stabilan 1 fölé került. Ilyen magas R értéket a harmadik hullám leszálló ága óta nem mértek Magyarországon. Mostanra tehát egy fertőzött több mint egy másik embernek adja tovább a fertőzést, ami a következő időszakban valószínűleg magasabb esetszámokat fog eredményezni.

A vírus terjedése kapcsán tehát annyit mondhatunk, hogy habár az 55%-os magyar beoltottsági arány lassítja a delta variáns terjedését, ez nem elegendő ahhoz, hogy elkerüljük az emelkedő esetszámokat. Kásler Miklós Emmi-miniszter az InfoRádiónak a héten azt mondta, hogy nagyon lényeges az R-tényező, ami azt jelenti, hogy egy fertőzött hány további embert képes megfertőzni. Szavai alapján július elején 0,6-ről emelkedni kezdett, hét nap alatt elérte az 1-et, és attól kezdve efölött van. „Ha a magyarországi nagyon magas átoltottság mellett az R-tényező elindul, ez azt jelenti, hogy valamilyen eddig nem ismert, minden valószínűség szerint az indiai mutáns szaporodása jelenti a változást” – mondta Kásler.

Az R-tényező azóta már érdemben 1 felett alakulhat, ez okozza, hogy szinte napról-napra emelkedik az új esetek száma. Az új esetek mellett a pozitív tesztek aránya is emelkedni kezdett, ami szintén a vírus terjedésének a gyorsulását vetíti előre. Igaz, a pozitív tesztek aránya továbbra is 1% alatti, azonban itt is látszik a növekedés. Július második hetében a járványok modellezésével is foglalkozó Vattay Gábor fizikus azt mondta, hogy a megelőző hét volt a fordulópont Magyarországon a járványhelyzet tekintetében. Az azóta beérkező adatok pedig megerősítették ezt. "Innentől exponenciálisan emelkedni fog a járvány" - vetítette előre a szakember, aki a környező országok adatai alapján számol.

A napokban Kemenesi Gábor, biológus, virológus azt mondta: nem zárható ki, hogy már nyáron ideér a járvány negyedik hulláma. A hivatalos szervektől is jelzés érkezett a negyedik hullámra. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ országvezetője szerint "nem dőlhetünk hátra", hiszen a delta variáns újabb járványhullámot indíthat el.

"A negyedik hullám elkezdődött Nyugat-Európában, ezért a járványt be fogják hozni Magyarországra, a delta variáns itt van közöttünk. Magyarországon is lesz negyedik hullám" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken. Felhívta a figyelmet arra, hogy az oltás megvédi az embereket a súlyos megbetegedéstől. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig arról beszélt csütörtökön, hogy a járványhelyzetet már most is komolyan kell venni, több országban - például Spanyolországban - robbanásszerűen nő a delta variánssal megfertőződött emberek száma. Nincs okunk azt feltételezni, hogy ez nem így lesz itthon is, de az, hogy nálunk a másodszorra is beoltott emberek aránya a második legmagasabb az egész EU-ban, fontos nyugtató körülmény – mondta Gulyás. Leszögezte, hogy ha indokolttá válnak, akkor a korlátozások elsősorban a beoltatlanok számára jelentkezhetnek.

Koronavírusos esetszámok alakulása az EU-ban. Forrás: ECDC

A delta variáns szerte a világon, így Európában is újabb hullámot indított el. Kemenesi Gábor arra figyelmeztet, hogy a delta variánssal ezerszeres vírusmennyiség is felhalmozódhat. Ez azt jelenti, hogy a fertőzés pillanatától számítva hamarabb és több vírust ürítenek a fertőzöttek. Ez egyszerűen fogalmazva „messzebbre juttathatja” a fertőzési láncolatokat, tudományosan fogalmazva pedig a szuperterjesztési eseményeknek kedvez és a sokat emlegetett nyájimmunitási küszöböt is emeli, tette hozzá.

Éppen ez a gyors terjedési képesség okozza azt, hogy amíg az eredeti, vuhani variáns kapcsán 60%-os nyájimmunitási küszöbbel számoltak a szakértők, a most terjedő variánsok kapcsán már a 80%-ot sem tartják elegendőnek. "Látjuk Nyugat-Európában, hogy ívelnek fölfele a görbék, miért maradnánk mi ki ebből, amikor az előtte lévő járványhullámokat is pontosan ugyanígy elszenvedtünk. Most is erre számítunk, és egyre több jel utal arra, hogy ez akár már a nyáron bekövetkezhet" – figyelmeztetett Kemenesi Gábor.

Amire egyértelműen számíthatunk, hogy ez a járványhullám más lesz, mint a többi volt. Habár a delta variáns ellen csökken a vakcinák hatékonysága, a vírus súlyos lefolyásával szemben továbbra is hatásosak. Ezért azok, akik be vannak oltva, nagyon erős védelmet élveznek, szemben azokkal, akik nem vették fel a vakcinát. Orbán Viktor pénteken azt mondta, hogy jól döntött itthon az operatív törzs, hogy augusztus elsejétől bárki kérheti a harmadik oltást is, illetve a 12 év feletti gyermekeket is lehet oltani. Újdonságként bejelentette, hogy eddig csak a nagyvállalatokkal volt az operatív törzsnek együttműködése, hogy a cégek helyszínén megszervezzék az oltást a munkavállalóknak, de most ezt kiterjesztik a kis- és középvállalkozásokra is. Továbbá megkeresik azokat a 65 év felettieket, akik még nem oltatták be magukat, és megpróbálják meggyőzni a vakcina felvételéről. Ezektől a lépésektől a kormányzat azt várja, hogy növekedjen az átoltottság.

Orvosok és kutatók is javaslatot tettek arra, hogyan nyerhetné meg a harcot Magyarország a negyedik hullám ellen. Dr. Balkányi László PhD orvos, az ECDC volt tudásmenedzsere, dr. Falus András immunológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, dr. Rékassy Balázs orvos, egészségügyi szakmenedzser, dr. Sarkadi Balázs kutató orvos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja közös javaslatot fogalmaztak meg, amely szerint "Magyarország egyik legfontosabb járványügyi feladata jelenleg az oltottak számának és arányának növelése, különösen a veszélyeztetett és fokozott terjesztő-képességgel rendelkező célcsoportok tekintetében."

"Az eddigi hazai kutatások eredményeképpen elmondható, hogy Sinopharm vakcinával oltott 60 év feletti korosztály körében nagy százalékban fordul elő a neutralizáló ellenanyagok hiánya, így immunológiailag erősen feltételezhető, hogy a védettségük se kellő mértékű. Az oltottak számának és arányának növelése mellett ezért sürgős feladat a 60 év feletti Sinopharmmal oltottak védettségének biztosítása" - fogalmaznak a szakértők.

"További szakmai döntést és az egészségügyi ellátórendszer kapacitásának felmérését igényli annak eldöntése, hogy ennek helyes megoldása az előzetes, neutralizáló antitestet mérő vizsgálat után a negatívak újraoltása, vagy előzetes tesztelés nélkül minden ilyen alany újraoltása (lehetőleg mRNS vakcinával)" - írják az orvosok, rámutatva, hogy a Sinopharm vakcinával oltott idősek harmadik oltása akut probléma, amelyet sürgősen kezelni kell.

A héten ugyanis nyilvánosságra került egy új kutatás. Sarkadi Balázs orvos, biokémikus és Ferenci Tamás biostatisztikus 450 főt vizsgált meg, akiknek a neutralizáló antitestjeiket mérték. A tanulmány preprint (lektorálás előtti) verziója most jelent meg, ami világszinten is egyedülálló kutatás a kínai Sinopharmmal oltottakról. A kutatás eredménye szerint az életkor előrehaladtával folyamatosan nő annak a valószínűsége, hogy a kínai vakcinával beoltott páciensnek nincs neutralizáló antitestje. Ferenciék azt találták, hogy 50 év alatt ez 10% alatti arányú, 60 év felett azonban már az alanyok negyedének nincs antitestje, 80 éves kornál ez eléri már az 50%-ot is. Mindezek tükrében tehát egyértelműnek látszik, hogy a Sinopharmmal oltottak és antitesttel nem rendelkezők újraoltása fontos kérdés a negyedik hullám elleni sikerességben.

