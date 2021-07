Támad a delta variáns, korlátozások fenyegetnek – Hova menjünk most nyaralni?

A magyar konzuli szolgálat általánosságban továbbra sem javasolja a koronavírus világjárvány miatt a külföldi utazást, azonban nyilván rengeteg magyar élvezné a vakációt a tengerparton. A nyaralástervezés kellős közepén jelent meg a delta variáns, amely nem könnyíti meg az utazók dolgát, hiszen az egyes országok újabb és újabb intézkedéseket és korlátozásokat vezetnek be.

Korfu, Kréta és Santorini

A Görögországba érkezők amennyiben nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal, vagy védettséget igazoló okmánnyal, a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet, vagy 48 óránál nem régebbi negatív Rapid/antigén gyors tesztet kell bemutatniuk. 12 év alatti gyermekektől nem kérnek PCR vagy gyors(rapid) tesztet.

A magyarok által legnépszerűbb desztinációkra vonatkozó aktuális előírásokról már korábban írt a Portfolio, a Görögországba történő beutazásról az alábbi cikkben közöltünk információkat:

Az utazás megkezdése előtt minimum 24 órával Görögországba belépőnek kötelező a Passenger Locator Form kitöltése. A kitöltés után az utas kap egy QR kódot, amelyet be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a mobil telefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be. A légitársaságok már felszállás előtt ellenőrzik a QR kód meglétét. Jelenleg csak abban az esetben lehet megkezdeni az utazást, amennyiben az utas megkapta a QR kódot. A rendszer a kódot csak az utazást megelőző éjszaka küldi meg, ezért a konzuli szolgálat kéri, hogy különös gonddal töltsék ki az adatokat, mert 24 órával az utazás előtt már nincs lehetőség a javításra.

Lefkada, Salamis és Evia szigetek kivételével az ország összes szigetére Görögországon belülről is, mind légiúton mind hajóval, csak oltási, vagy védettségi igazolvánnyal, vagy negatív teszt bemutatásával lehet belépni - derül ki a konzuli szolgálat tájékoztatásából, amely szerint

a 12-17 év közötti kiskorúak számára a fentiek mellett továbbra is lehetőség van 24 órás gyorsteszt bemutatására,

12 év alatti gyermekek pedig szabadon védettségi igazolvány/teszt bemutatása nélkül utazhatnak szüleikkel.

A tesztek meglétét a légitársaságok és a hajótársaságok a beszállás előtt ellenőrzik. Ugyanakkor ez a szabály csak azokra vonatkozik, akik már az országon belül tartózkodnak, és onnan szeretnének egy szigetre utazni. Aki külföldről érkezik egy görög szigetre, csak oltási, vagy védettségi igazolvánnyal, vagy 72 óránál nem régebbi PCR teszttel, illetve 48 óránál nem régebbi negatív rapid antigén teszttel léphet be az országba.

Ciprus

Ciprus július 21-én közölte utoljára a konzuli szolgálat a a világjárvány időszakára vonatkozó utazási tanácsait. Június végétől a szigetország beutazás szempontjából Magyarországot zöld kategóriába sorolta, ezért Magyarország állampolgárai korlátozás, így teszt és karantén nélkül léphetnek be Ciprusra.

A kétoldalú megállapodás értelmében az oltottságot igazoló magyar hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolással - ez vonatkozik ciprusi oltási igazolvánnyal rendelkező, Ciprusról Magyarországra beutazókra is - is be lehet utazni. Ciprus a kétadagos oltóanyaggal beoltottak oltási igazolását a második oltás napjától, míg az egyadagos J&J védőoltás esetében a vakcina felvételétől számított 14 nap után fogadja el.

Ciprus minden Magyarországon használatos vakcinát elfogad

- emelik ki a honlapon, amely szerint az utazás megkezdése előtti 48 órán belül a CyprusFlightPass oldalon történő regisztráció továbbra is kötelező. A turistáknak a regisztráció után kapott visszaigazolást kinyomtatva vagy mobiltelefonra feltöltve maguknál kell tartaniuk ciprusi tartózkodásuk alatt, ez jogosítja fel őket azokon a helyszíneken való tartózkodásra, ahol kötelező az ún. Safepass bemutatása - fűzték hozzá.

Szicília és Szardínia

Az Olaszországba való beutazáshoz EMA által elismert oltás, negatív eredményű molekuláris (PCR) vagy antigén gyorsteszt szükséges a magyar állampolgárok számára, valamint regisztrálniuk kell magukat. A EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) ezen a linken érhető el, amelyen nemcsak az Olaszországba, hanem a Máltára való beutazáshoz is lehet regisztrálni. Az olaszországi tartományok többsége önálló regisztrációs rendszert működtet, így a belépőknek a régió egészségügyi szolgálata online felületén vagy alkalmazásán, esetleg zöld számon keresztül is regisztrálniuk kell. Szardínia és Szicília esetében az internetes regisztráció egyszerű és gyors, más tartományok esetében körülményesebb - tették hozzá.

Málta

Korábbi bejelentése ellenére Málta mégsem zárja le határait a koronavírus elleni oltással nem rendelkező turisták előtt, az oltási igazolványok nélkül beutazó embereknek ugyanakkor egy bizonyos időre karanténba kell vonulniuk. Jelen szabályozás szerint azok a turisták utazhatnak be, akiket teljesen beoltottak, vagy akik negatív PCR-tesztet tudnak felmutatni.

A 12 évnél idősebb személyek a Málta által előírt kritériumoknak megfelelő EU COVID igazolvánnyal további korlátozás nélkül, vagyis a karantén elrendelése nélkül beléphetnek az országba. Málta csak a Pfizer-BioNtech, Moderna, Oxford-AstraZeneca (az Indiában gyártott kiszerelés kivételével), és a Johnson & Johnson oltásokat fogadja el. A teljes körű oltottság után 14 napnak el kell telnie a beutazás napjáig.

A konzuli szolgálat honlapján Málta rendelkezett azokról is, akik egészségügyi okból nem kaphatnak: ők az erről szóló angol nyelvű igazolás birtokában, valamint a 5-12 év közti felnőtt kísérővel érkező gyermekek 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatásával léphetnek be az országba. 5 éves korig a gyerekek korlátozás nélkül beléphetnek a felnőttkísérő társaságában.

Kanári-szigetek

A konzuli szolgálat felhívjuk a Kanári-szigetekre utazók figyelmét, hogy a beutazási szabályok mellett a hivatalosan regisztrált turisztikai szálláshelyek egyéb feltételeket is megkövetelhetnek (pl.: igazolás teszteredményről és/vagy oltásról) függetlenül a kiindulási ország kockázatmentességétől, ezért indulás előtt néhány nappal feltétlenül egyeztessenek a légitársaság és a kiválasztott szállás ügyfélszolgálatával. Továbbá mindenképpen javasolják a koronavírus is kiterjedő utasbiztosítás megkötését.

A Magyarország Kanári-szigeteki Tiszteletbeli Konzulátusának oldalán olvasható július 23-ai tájékoztatás szerint Kanári-szigetek kormánya úgy döntött, hogy Tenerifét 4-es egészségügyi riasztási szintre emeli, tekintettel a járványügyi mutatók romlására, a napi fertőzési adatok nagyon magas szintjére és a kórházak intenzív osztályainak túlterheltségére. Ez a korlátozási szint az Egészségügyi Minisztérium közlekedési lámpáján a barna színnek felel meg.

Az alábbi intézkedések pénteken 00:00 órától lépnek hatályba, kivéve a COVID védettségi igazolás (oltás, 72 órán belül készült PCR vagy 48 órán belül készült antigén teszt negatív eredményének) bemutatása bizonyos esetekben, ami 26-án 00:00 órától lesz kötelező.

A 4-es riasztási fokozatban a nyilvános és magán, zárt vagy szabadtéri helyiségekben a személyek száma 2 főre korlátozódik. Kivételt képeznek a szállodák és az éttermek! A maszk előírás szerinti használata minden zárt térben és minden olyan nyílt térben kötelező, ahol nem biztosítható folyamatosan a személyek közti 2 méteres biztonsági távolság megtartása. Ez a szabály vonatkozik a forgalmasabb utcákra, sétányokra, strandokra is. A vendéglátóhelyeken a maszkot csak a fogyasztás idejére lehet levenni, a várakozás alatt a használata kötelező.

A szigorítások bevezetésének megkönnyítése érdekében a Kanári-szigetek kormánya módosította a hatálybalépés dátumát. Az eredetileg megjelölt időpontokkal szemben, minden új korlátozás 2021. július 26-án 00:00 órától lép érvénybe, onnantól a besorolás a következő:

zöld: El Hierro

sárga: La Gomera, Lanzarote és La Graciosa

piros: Fuerteventura, Gran Canaria és La Palma

barna: Tenerife

Magyarország jelenleg nincs a különös kockázatot jelentő országok listáján, tehát azoknak a Spanyolországba utazó magyar állampolgároknak, akik utazásuk során nem érintenek különös kockázatot jelentő országot, az SpTH érvényes QR kódján kívül semmilyen más igazolásra nincs szükségük a belépéshez.

Minden légi vagy tengeri úton Spanyolországba érkezőnek, beleértve a gyerekeket is, indulás előtt 48 órán belül ki kell töltenie a www.spth.gob.es weboldalon található egészségügyi ellenőrző űrlapot.Ennek alapján az SpTH egy egyedi QR-kódot generál, amelyet az utasnak a beszállás előtt és a Spanyolországba való belépéskor is be kell mutatnia az egészségügyi ellenőrzéseken

Akik országon belüli átszállással érkeznek a Kanári-szigetekre, úgy készüljenek, hogy bár Spanyolország területére Magyarországról szabadon beutazhatnak, a szigetekre érkezve be kell mutatniuk az érvényes oltási / gyógyultsági igazolásukat vagy a PCR / antigén teszt negatív eredményét. Ezeket az igazolásokat helyettesíti az EU digitális COVID igazolás - ismertették.

A származási ország illetékes hatósága által kiállított igazolást fogadnak el, amely igazolja, hogy a WHO vagy az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinával került beoltásra a beutazó, ugyanakkor jelenleg a Sputnyik V vakcina nem tartozik ebbe a körbe. Az igazolást a vakcina utolsó dózisának (Janssen esetében az 1., a többi vakcina esetében a 2. dózis) beadása napját követő 14. naptól kezdődően fogadják el érvényesnek.

