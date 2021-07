Megint éles lett a vita Brüsszel és a magyar kormány között – Friss elemzés jelent meg az EU-kilépés esélyeiről

Várhatóan tovább késlekedik majd a magyar és a lengyel helyreállítási tervek jóváhagyása az elmúlt hetek vitái után, ugyanakkor a két tagállam kompromisszumkész lehet az esetleges pénzügyi büntetésektől tartva – olvasható a Teneo Intelligence friss elemzésében. A cég szakembere szerint belátható időn belül Magyarország és Lengyelország esetében sem fenyeget a kilépés az Európai Unióból, azonban elképzelhető tartós konfliktus az Európai Bizottsággal, annak pedig akár súlyosabb következményei is lehetnek.

Az utóbbi hetekben ismét a magyar és a lengyel kérdésektől volt hangos Brüsszel, hiszen a lengyel alkotmánybíróság felülbírálta az uniós bíróság döntését, ami sokak szerint komoly konfliktust generálhat a felek között. Közben az Európai Bizottság egyelőre megtagadta a magyar helyreállítási terv jóváhagyását, a gyermekvédelmi törvény kapcsán vita bontakozott ki a magyar kormány és Brüsszel között.

A Bizottság éves jogállamisági jelentésében Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatban is kritikákat fogalmazott meg a sajtószabadság helyzete és a korrupció miatt. Ezzel pedig már az uniós források felfüggesztése is reális veszély lett, aminek gazdasági hatásai is lehetnek.

A források felfüggesztésének kézzelfogható rövidtávú gazdasági hatásai lehetnek mindkét országban

emelte ki friss elemzésében Andrius Tursa, a Teneo Intelligence szakértője. Szerinte mindkét ország számottevő pénzügyi büntetéssel számolhat, ha a vita még jobban elfajul. Vagyis végső soron nem csak az a kérdés, meddig késlekedik a források kiutalása, hanem a pénz egy részét akár el is veszítheti a magyar és a lengyel kormány.

Az utóbbi években amikor hasonló forrásvesztés kockázatát láttuk, akkor a magyar és a lengyel kormány is kitartott korábbi álláspontja mellett – emelte ki Tursa. Ugyanakkor most nem csak a helyreállítási alap forrásainak felfüggesztéséről van szó, hiszen a tavaly decemberben elfogadott új jogállamisági mechanizmuson keresztül a 2021-27-es uniós költségvetési ciklusra járó pénzek is veszélyben lehetnek.

Politikailag az elmúlt években a magyar és a lengyel kormánypárt is a szuverenitás és a hagyományos értékek őrzőjeként próbálta feltüntetni magát belföldön Brüsszellel szemben. Amikor azonban kézzelfogható közelségbe került a forrásvesztés, akkor a választópolgárok egy része is inkább a megegyezést szorgalmazta, vagyis nehezebb volt fenntartani a választók egységét.

Éppen emiatt a Teneo elemzője szerint várhatóan sem a magyar, sem a lengyel kormány nem fog megfutamodni, viszont kompromisszumra törekedhetnek Brüsszellel.

Néhány szakember szerint a folyamatos viták a Bizottság és a magyar, illetve a lengyel kormány között akár a két ország EU-tagságát is veszélyeztethetik.

Andrius Tursa szerint belátható időn belül nem reális veszély a magyar vagy a lengyel kilépés.

A Teneo szakembere kiemelte: az EU-nak nincs jogi eszköze arra, hogy felfüggessze a magyar vagy a lengyel tagságot, az önkéntes kilépésre pedig nincs meg a politikai és a társadalmi akarat. Ráadásul a jelentős összegű uniós források, valamint az erős kereskedelmi kapcsolatok miatt gazdaságilag sem lenne értelme a kilépésnek.

Hosszabb távon ugyanakkor nőhet a magyar vagy a lengyel kilépés esélye, ha folyamatosak lesznek a viták Brüsszellel, miközben a gazdasági fejlettséggel párhuzamosan mindkét ország nettó befizetője lesz az uniós költségvetésnek

- teszi hozzá a szakember. Rövidtávon a viták rontják ugyan a két ország megítélését, de nem fenyegetnek kilépéssel – teszi hozzá.

