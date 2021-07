Pár nap és indul a roham a harmadik oltásért - mit gondolnak a szakértők az NNK utasításról?

Vasárnap indulhat a roham a harmadik oltásért, amelyről a napokban az is kiderült, hogy milyen kombinációban kérhető majd. A szakmai utasításról Falus András immunológust, Rusvai Miklós virológust és Dobson Szabolcs szakgyógyszerészt kérdeztük. Falus András egyenesen úgy fogalmazott, hogy felelőtlenségre utal az NNK ajánlásában az, hogy minden oltóanyagot lehet kombinálni. Dobson Szabolcs arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg nincs szakmai indok mRNS-vakcinák után másfajta oltásokat alkalmazni. A szakértők egyetértettek abban, hogy a harmadik oltásról a döntés időben született meg, és abban is, hogy a rendkívül fertőző delta variáns miatt beltéri maszkhasználat és egyéb korlátozások és a kontaktkutatás jobb megszervezése indokoltak lennének.

Időben született a döntés a harmadik oltásról - tájékoztatott Dobson Szabolcs szakgyógyszerész, aki rávilágított arra is, hogy már hetek óta sejteni lehet a delta vírus variánssal összefüggő „negyedik hullám” esetleges megjelenését és erre célszerű felkészülni. Példaként előttünk állhat Izrael, vagy még korábban egyes arab országok (Bahrain, Egyesült Arab Emirátusok), amelyekben bizonyos kockázati csoportok számára már alkalmazzák a harmadik oltásokat. Ezen felül kimondatlanul a Sinopharm vakcinával oltott idősek egy részénél kimutatott ellenanyaghiány is nyugtalanító jelenség. Ez utóbbi ismét csak előfordult az említett arab országokban és a harmadik oltások adásának egyik oka volt.

Régóta szorgalmazták a harmadik oltást, amely augusztus 1-től vehető majd fel - osztotta meg Rusvai Miklós virológus, aki

ezt a lehetőséget elsősorban azoknak ajánlja, akiknél ellenőrzéssel igazolták, hogy nem alakult ki immunválasz.

Továbbá javasolja mindenkinek, aki inaktivált vakcinával (ez Magyarországon a Sinopharm) alapimmunizáltak, mert bennük sejtes immunitás nem alakul ki. Ugyanis ha most vektor- vagy mRNS-vakcinával ráoltanak a korábbi vakcinára, akkor sejtes immunitás is kialakul amellett, hogy az antitestes válaszuk is jobb lesz (bár e két része az immunválasznak általában nem elválasztható). Tehát, ha van is immunitásuk, nem árthat a harmadik oltás, csak előnyük lehet a magasabb antitest szinttől. Emellett a virológus javasolja a harmadik oltást azoknak, akiket az oltási kampány elején, tavaly december és idén március között immunizáltak, elsősorban itt is a kockázatosabb korcsoportúaknak, az idősotthonok lakóinak, egyéb társbetegségben szenvedő nyugdíj mellett vagy 60 év feletti egészségügyi dolgozóknak tanácsolja az immunmemória frissítését.

Az RTL Híradó szerezte meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) háziorvosoknak küldött levelét, melyben az áll, hogy milyen kombinációban lehet oltani a harmadik oltást azoknál, akik ezt igénylik.

A hazai táblázat rugalmasságot biztosít - emelte ki Dobson Szabolcs, aki szerint minden attól függ, hogy az orvosok és a lakosság milyen vakcinákat preferál és ezekből mennyi áll rendelkezésre.

Bizonyos csoportok számára mindenképpen kellene határozott prioritást biztosítani.

Így az idősek és köztük a Sinopharm vakcinával oltott idősek esetében az mRNS vakcinák tűnnek a legoptimálisabb harmadik oltásnak. Ugyanez vonatkozik a csökkent immunműködésű betegek különféle csoportjaira. Helyes szándék az oltatlan idősek arányának csökkentése is. Ha nem áll rendelkezésre elegendő vakcina, akkor nyilvánvalóan az államnak kell meghatároznia a továbbiakat, ez már nem szakmai kérdés - tette hozzá a szakgyógyszerész.

Az NNK táblázata szerint minden oltóanyagot lehet kombinálni, ugyanakkor ez Falus András immunológus szerint meglehetősen szakmaiatlan javaslat. A szakértő nehezményezte továbbá azt is, hogy az útmutatáshoz egy immunológus, vakcinológus sem vállalta a szakmai ajánlást, így amögött lényegében Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere és Müller Cecília országos tisztifőorvos áll, utóbbi a vakcinák kombinálásáról azt nyilatkozta, hogy a szakmai ajánlás szerint aki első két oltásnak vektorvakcinát kapott, az elölt vírust tartalmazó vagy mRNS-vakcinát kaphat emlékeztetőül és fordítva, de az is lehetséges, hogy valaki ugyanazt az oltást kapja harmadikként, mint amilyennel az alapimmunizálása történt.

Rusvai Miklós azt nyilatkozta a vakcinák kombinálásáról, hogy megérti a Pfizer és az AstraZeneca gyártók álláspontját, amely hangsúlyozza azt, hogy harmadik oltásként is adható a vakcinájuk, ha alapimmunizálás is azzal történt. Ezen oltóanyag esetében a megerősítő oltás emeli a hatásosságot, bár ez a vektoros vakcináknál nem ajánlott.

A nemzetközi vizsgálatok azt bizonyítják, a vakcinamixelés ezen vakcinák esetében is jobb volt, tehát ha Pfizerre AstraZenecával oltottak, vagy az AstraZenecára Modernával, akkor jobb immunválaszt értek el, mint amikor ugyanazzal a vakcinával történt az oltás.

A hátránya ennek, hogy adott esetben erőteljesebb lehet a vakcina mellékhatása, szédülés, fejfájás, hőemelkedés, levertség erőteljesebben jelentkezhet, de az immunogén hatása mindenképpen erősebb volt a mixelt vakcinának. A virológus elfogadja azt, hogy az mRNS vakcináknál és bizonyos vakcináknál a harmadik oltás hatására is emelkedik az immunválasz, ha ugyanazzal oltják, ugyanakkor a szakértő a kombinálás pártján van. Ebből a szempontból az NNK által javasolt a táblázatban szereplő mixelési eljárás szakmai szempontból a szakértő szerint korrekt - tette hozzá.

Felelőtlen és felületes az NNK által közölt táblázat,

mivel az igazi kérdésekre nem válaszol, a háziorvosokat magukra hagyja, akiket vasárnaptól meg fognak szállni, égni fognak a vonalaik, és nem fognak tudni biztos sorrendet az oltásokra vonatkozóan - mutatott rá Falus András.

Ezzel szemben Rusvai Miklós úgy véli, hogy a háziorvosok naponta kerülnek hasonló dilemmák elé. Példaként említette, hogy vérnyomás gyógyszerből is kéttucatnyi áll rendelkezésre, a cukorbetegségre is rengeteg gyógyszer van és egyéb krónikus betegségekre is, és akkor még az antibiotikumokról nem is beszéltünk. Az ilyen esetekhez hasonlóan a vakcinák esetében szintén a háziorvosoknak kell majd dönteniük, az öt elérhető vakcinából kell majd választaniuk a legmegfelelőbbet. Ez némileg könnyebb feladat, mint több mint 30 antibiotikumból választani. A virológus szerint lényegében bármelyik jó az öt oltóanyagból. A Sinopharmot se lett volna helyes kizárni, ha más vakcinával történt az alapimmunizálás, akkor igenis a Sinopharm is emelni fogja az immunitás szintjét. Tehát, a kínai vakcina joggal szerepelhet a táblázatban, ha mást kapott valaki előtte. Nagyon sok kérdés van a Sinopharm körül, de Rusvai Miklós felhívta a figyelmet arra is, hogy ilyenek az AstraZeneca és a Pfizer körül is megjelentek. A Sinopharm vakcinánál az alapimmunizálás kapcsán merültek fel kérdések, elsősorban 60 év felettiek esetében. Amennyiben a páciens nem ragaszkodik a kínai vakcinához, akkor 60 év felett az mRNS-t ajánlaná a szakértő első helyen, így biztosan nem a Sinopharmot.

Falus András továbbra is azt emelte ki, hogy a Pfizer után jelenleg nem kell újra oltani, mivel annak legalább egy-másfél évig tart a hatása.

Az immunológus semmiképp sem javasol Sinopharm vakcinát a Pfizer után,

amely szerinte messze a legjobb, még annak ellenére is, hogy annál is előfordulhat, hogy van, akinél nem keletkezik immunválasz. Az mRNS vakcinák nagy előnye, hogy rendkívül gyorsan módosíthatók egy új variáns megjelenése esetén, így gyorsan lehet új vakcinákat fejleszteni. A Pfizer vakcinája jelentősen véd magától a megfertőződéstől, a kórházba kerüléstől és a haláltól már az első adagja is képes védeni. Karikó Katalinék nagyon korszerű eljárásokkal is dolgoznak, amellyel előre tudják jelezni, hogy egy új variáns ellen a régebbi vakcina miként reagál, ad-e neutralizáló anyagot. Ez azonban nem mondható el a nem mRNS oltásokról.

Falus András jó hatékonyságról számolt be a már elfogyott Szputnyik vakcináról is, ugyanakkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint politikai oka van annak, hogy azt a WHO még nem engedélyezte.

Dobson Szabolcs kitért arra is, hogy Karikó Katalin teljesen érthetően és az EU, illetve USA gyógyszerengedélyezési szabályokkal összhangban (hiszen egy gyógyszervállalat alelnöke) a homológ, konkrétan a BioNTech/Pfizer oltási sort javasolja. Ezzel egyébként klinikai vizsgálat is zajlik, amelynek eredményei hamarosan megjelennek és már előzetesen kedvező információkat közöltek egy sajtónyilatkozatban.

A Pfizer vakcina harmadik adagja (homológ oltási sor) jelentős védelmet nyújthat a delta vírus variáns ellen – ez az első adat harmadik oltás delta vírus variáns elleni hatásosságáról, de még csak semlegesítő ellenanyagszint méréssel. Ez a hír gyakorlatilag máris elavulttá teszi a magyar harmadik oltás ajánlás Pfizer vakcinára vonatkozó részét, amennyiben a homológ Pfizer oltási sorra konkrét bizonyíték lesz, a két Pfizer oltást követő heterológ sorokra pedig egyelőre semmi. Ez nem az ajánlás hibája, hanem a helyzet gyorsan változik - hívta fel a figyelmet a szakgyógyszerész friss értesülésekre hivatkozva.

Az mRNS vakcinák után jelenleg nincs szakmai indok másfajta oltásokat alkalmazni.



Ugyanakkor Rusvai Miklós szerint elavulttá nem teszi a táblázat ajánlását, hiszen a Pfizer nem tekinthető teljesen elfogulatlannak, ha a saját vakcinája esetén a homológ sor előnyét hozza ki.

Karikó Katalin, a BioNTech alelnöke korábban az RTL Híradó kérdésére azt írta, hogy az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcina esetében a harmadik oltásnak feltétlen másnak kell lennie, de az mRNS-t tartalmazó vakcinákat akárhányszor be lehet adni, akármilyen előző vakcina után.

A heterológ oltási sorokat egyes kivételektől (Sputnik Light +AstraZeneca) eltekintve nyilvánvalóan nem kutatják vakcinagyártók, hiszen ők a saját készítményeiket fejlesztik. Amennyiben ilyen vizsgálatok történnek, azokat állami szponzorálással végzik. Ennek hátránya az, hogy a vakcinás cégek jóval professzionálisabban és sokkal nagyobb anyagi források ráfordításával képesek kutató-fejlesztő munkát végezni, valódi klinikai végpontokkal, míg a heterológ vakcina sorozatokkal hatásossági vonatkozásban egyelőre még csak laborparaméterek (ellenanyagszintek, sejtes immunitási jellemzők) ismertek. Mindemellett, az eddigi eredmények arra mutatnak, hogy a heterológ oltási sorok alkalmazása hatásos és biztonságos lehet - fűzte hozzá Dobson Szabolcs.

Mikor durranhat be a járvány?

Falus András több problémára is felhívta a figyelmet:

A legszükségesebb jelenleg az lenne, hogy a Sinopharmot kapott, 60 éven felülieket, akiket még nem teszteltek, azonnal tesztelni kellene, és akiknek nincs antitestje, azt Pfizerrel vagy Modernával újra kellene oltani. E zzel a vakcinával a kínai előírások ellenére mintegy 800 ezer időst oltottak, akik 30 százaléka nem rendelkezik semmilyen antitesttel.

kapott, 60 éven felülieket, akiket még nem teszteltek, azonnal tesztelni kellene, és akiknek nincs antitestje, azt Pfizerrel vagy Modernával újra kellene oltani. A vektoros vakcinák - tehát az AstraZeneca, a Szputnyik, a Janssen - után nem szabad vektorost adni, mert ezek adenovírust hordoznak, az adenovírus ellen van egy immunválasz, és amikor másodszor adják, annyira erős, hogy nem engedi az adenovírus hordozó feladatát érvényesülni. Ezt számos nemzetközi immunológiai tanulmány is alátámasztja.

- tehát az AstraZeneca, a Szputnyik, a Janssen - mert ezek adenovírust hordoznak, az adenovírus ellen van egy immunválasz, és amikor másodszor adják, annyira erős, hogy nem engedi az adenovírus hordozó feladatát érvényesülni. Ezt számos nemzetközi immunológiai tanulmány is alátámasztja. Sürgős lenne a nem oltottakat immunizálni, erre jelenleg számos próbálkozás van, például házhoz mennek az idősekhez. Ugyanakkor a delta variáns a fiatalokat is megtámadja, sőt azokat elsősorban, ezért a nem oltott 12 éven felülieket is mielőbb be kellene oltani.

Ezen problémák mielőbbi megoldását szorgalmazza a szakértő a delta variáns rendkívül gyors terjedése miatt. A védekezésben ismét kulcsfontosságú szerepe lesz a maszkoknak, amelyek viselésére vissza is kell térni. Ez Angliában nagyon indokolt, Ausztriában már napi ezer új fertőzöttről számolnak be, de emelkedik a vírust elkapók száma Szlovákiában is.

Dobson Szabolcs szerint indokolt lenne a beltéri maszkhasználat, egyéb korlátozások és a kontaktkutatás jobb megszervezése.

A maszkok esetében is az FFP2 maszk lenne a preferált,

mint Németországban vagy Ausztriában. Csak oltásokkal nem tudjuk kellő hatékonysággal kezelni az újabb hullámot, amit célszerű még a kezdeti felfutás szakaszában megfogni.

Rusvai Miklós a járvány bedurvulására ősszel számít, ezért az a fontos, hogy addig immunissá váljon a lakosság, az immunmemória frissítés is megtörténjen a légzőszervi megbetegedések szezonja, azaz október-november előtt. Most is magasabb a fertőzöttek száma tavaly nyárhoz képest, akár már augusztusban is elképzelhető a járvány felívelő szakasza, amely gyorsabb is lehet a delta variáns miatt. A maszkok viselése a szakértő szerint most még talán nem indokolt, azonban a jövőben nagy valószínűséggel szükség lesz rá. Ha a napi friss fertőzöttek száma 200-250 felé kúszik, akkor lesz megfontolandó a maszkviselés visszahozása a tömegközlekedési járműveken, közintézményekben, bevásárló központokban.

