Visszapattant az európai gazdaság, de most nem a németek húzzák

Az előzetesen vártnál erősebben növekedett a második negyedévben az eurózóna gazdasága. Viszont az eddig megjelent számok inkább felemásak: néhány ország jól teljesített, mások viszont csalódást okoztak.

Pénteken tette közzé az Eurostat a második negyedéves GDP első becslését, melyben még csak néhány ország adata szerepel. A beszámoló szerint az eurózóna gazdasága 2 százalékkal, az Európai Unióé pedig 1,9 százalékkal bővült az első negyedévhez képest. Éves alapon a valutaövezet 13,7%-kal, a teljes EU pedig 13,2%-kal bővült a tavalyi beszakadás után, viszont éppen ezért most érdemesebb a negyedéves adatot használni, mivel az mutatja jobban a kilábalás sebességét.

Említettük már, hogy az első becslés még messze nem teljes, csak néhány ország adatát tartalmazza. Eddig az alábbi tagállamok közölték a második negyedéves statisztikájukat:

Látható, hogy elég nagy a szórás egyelőre, vannak kimagasló növekedést mutató országok, viszont olyanok is, melyek alig tudtak érzékelhető bővülést felmutatni. Ha a várakozásokat nézzük, akkor is felemás a kép, a legnagyobb európai gazdaság, Németország például kicsit csalódást okozott azzal, hogy a várt 2 százalék helyett csak 1,5%-kal növekedett, az olasz adat viszont jókora meglepetésre 2,7%-os növekedést mutatott a várt 1,3%-kal szemben. Kisebb pozitív meglepetést láttunk Spanyolország esetében is a legnagyobb gazdaságok közül.

Az ING Bank elemzői szerint a csalódást keltő német adat annak köszönhető, hogy az ország gazdasága az autóipar jelentős súlya miatt sokkal erősebben kitett a beszállítói láncok fennakadásainak, elsősorban a globális chiphiánynak.

A bank szakemberei szerint a harmadik negyedévben hasonló ütemben folytatódhat az európai gazdaság visszapattanása, majd egy példával érzékeltették a helyzetet:

Minden zöldülési kísérlet mellett az eurózóna gazdasága még mindig olyan, mint egy dízelmotor: idő kell neki, hogy beinduljon, de nem szabad lebecsülni, ha egyszer lendületet vesz.

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a 2020-21-es GDP-adatok nagyon bizonytalanok, hiszen még a számításhoz szükséges árindexeket sem lehet rendesen megbecsülni az árfelírás nehézségei miatt, ráadásul a gazdasági területek relatív súlyai is nagyon megváltoztak. Emellett az összevetést az is nehezíti, hogy a járványhullámokhoz kötődő lezárások országonként eltérő módon érintik az egyes negyedéveket.

Itthon a KSH a tervek szerint augusztus 17-én közli majd a második negyedéves GDP-adat első becslését.

Címlapkép: Getty Images