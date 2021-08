Izraeli számok bizonyítják: aggasztó mértékben csökken a vakcinák hatékonysága, egyre több beoltott fertőződik meg

Az izraeli közegészségügyi hatóság vezetője, Sharon Alroy-Preis aggódik a koronavírus elleni vakcinák hatásosságát illetően, elmondása szerint két aggasztó dolog is van ennek kapcsán: a delta variáns gyors fertőzőképessége és a korábban teljesen beoltottak körében az új fertőzöttek egyre növekvő aránya - számol be a hírről a Haaretz.

Sharon Alroy-Preis a CBS-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy a delta variáns 50%-kal fertőzőképesebb, mint az előző variáns, ami pedig ugyancsak 50%-kal fertőzőképesebb volt, mint a koronavírus eredeti változata.

Arról is beszélt az izraeli közegészségügyi hatóság feje, hogy az új megbetegedések felét a korábban beoltott emberek adják, ami szerinte azt mutatja, hogy

a vakcinák hatásossága a vírussal való megfertőződés szempontjából csupán 40%.

Azt ugyanakkor kiemelte, hogy a vakcinák a súlyos megbetegedések ellen továbbra is magas hatásfokkal védenek, de a delta variáns elkapása ellen egyre kisebb védelemmel vannak felruházva azok, akiket korábban oltottak be.

A szakértő szerint mindez azt mutatja, hogy idővel csökken a vakcinák által adott immunitás szintje a vírussal szemben.

A 60 év felettiek és a 16-59 évesek körében is megvizsgálták azokat, akik korábban szereztek immunitást és január végéig mindkét oltásukat megkapták. Azt találták, hogy körükben a megfertőződési arány 100 ezer emberre vetítve 90 fő, ami duplája azokénak, akik március végével kapták meg mindkét oltásukat. Ez szerinte azt mutatja, hogy a vakcinák idővel vesztenek hatásosságukból a vírussal szemben, és ez igaz a 60 év felettiekre és a fiatalabb korcsoportra is.

Alroy-Preis szerint a fentiek alátámasztják Izrael azon döntését, hogy harmadik oltást kínálnak az állampolgároknak, különösen azoknak fontos ez, akiket korábban oltottak, illetve az idősek számára, mivel a 60 év felettiekből az utóbbi időben többen is bekerültek súlyosabb koronavírus tünetekkel kórházba, holott korábban mindkét oltásukat megkapták.

Az interjúban beszélt arról is, hogy egyelőre úgy tűnik, akik mindkét oltásukat megkapták, 50%-kal kisebb arányban fertőznek meg másokat mint azok, akiket nem oltottak be. Elmondása szerint a friss adatok azt mutatják, hogy a már beoltott, de az utóbbi időben a koronavírust mégis elkapó állampolgárok 80%-ának nem volt semmi kapcsolata a többi igazolt esettel, és a 10%-uknak is csak egy kontaktja volt közöttük.

Izrael mellett Magyarországon is felvehetik a harmadik oltást azok, akik elmúltak 18 évesek, és a második oltásukat már több mint 4 hónapja kapták meg.

