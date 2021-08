Bejelentették: korlátozásoktól mentesek lesznek az augusztus 20-ai események

Fesztiválszerű rendezvénysorozatot szerveznek az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre - jelentette be a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedden Budapesten.

Kovács Zoltán közölte: a valaha volt legnagyobb szabású ünnepre készülnek, 3,5 napon keresztül 17 rendezvényhelyszínen, több száz program lesz.

Az államtitkár elmondta:

az augusztus 20-ai központi rendezvényeket nem érintik majd a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő korlátozások.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hangsúlyozta: az ünnepi programok célja az is, hogy megsegítsék a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került turisztikai ágazatot, az abból élő családokat.

A központi programok látogatói a budapesti szálláshelyeken, éttermekben, attrakcióknál tudják támogatni az ágazatot. A fővárosi szállásfoglalásoknál már most kiugrás tapasztalható az ünnepi hétre - tette hozzá.

Érdemes a bejelentés kapcsán felidézni, hogy a jelenlegi általános szabályok értelmében a sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében fennmaradtak a szabályok az 5,5 millió első oltott elérése után is. Vagyis ezeken a rendezvényeken azóta is megmaradt a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

A bejelentés értelmében most ezeket a szabályokat is felfüggesztik az ünnepek alkalmából.

Címlapkép: Tűzijáték a Duna felett Budapesten a nemzeti ünnepen, 2019. augusztus 20-án. Forrás: MTI/Lakatos Péter