Harmadik oltás Magyarországon: fontos adatot közöltek

A Koronavírus Tájékoztató Központ közlése szerint az akció vasárnapi kezdete óta 2 nap alatt közel 4 ezren vették fel a harmadik oltást idehaza.

Most először közöltek adatot a harmadik oltás felvételére vonatkozóan, érdekes ugyanakkor, hogy nem pontos számot adott ki a kormány, hanem csak egy megközelítő adatot, nem úgy, mint az első és második vakcina felvétele esetében.

Arról is szólt a tájékoztató oldal, hogy eddig 20 ezren foglaltak időpontot. Az idősotthonokban is már zajlik a harmadik oltások beadása.

Vasárnapi cikkünkben számoltunk be arról, hogy a harmadik adag vakcina beadása vasárnap kezdődött meg, miután az időpontfoglaló rendszerben csütörtök óta lehetett jelentkezni. Egyes szakértői vélemények szerint az oltóorvosok és háziorvosok aggályos eljárásrendet kaptak kézhez a múlt héten az NNK-tól a harmadik vakcina beadásáról, ezért egy független orvoscsoport több pontból álló lépéssorozatot fogalmazott meg, amivel az oltóorvosoknak kívánnak segítséget nyújtani a folyamatban.

Arra sincs pontos adat, hogy a harmadik oltásban milyen arányt képviselnek az egyes típusú vakcinák. A Népszava háziorvosokat kérdezett meg erről, akik arról számoltak be, hogy elsősorban a sinopharmosok jelentkeztek eddig harmadik oltásra, és szinte kivétel nélkül Pfizert kértek.

A közösségi portálokon szerveződött csoportok beszélgetéseiből pedig az derül ki, hogy lázasan keresik a Sinopharmmal oltottak azt az oltóhelyet, ahol legalább most biztosan mRNS típusú, azaz Pfizer vagy Moderna vakcinához juthatnak. Ez azonban nem könnyű feladat. Miután a hivatalos eljárásrend szerint bármely vakcinára bármi beadható, az oltópontra jelentkezők nem tudhatják előre, hogy a lefoglalt időpontban éppen mit adnak az odaérkezőknek.

Az oltópontok mellett be lehet jelentkezni a háziorvosokhoz is a harmadik oltásra, csakhogy jó részük éppen szabadságon van - írja a lap. A Sinopharmmal oltottak Facebook-csoportjában azt is panaszolták, hogy a háziorvosok egy része eleve oltópontra küldi a páciensét, mert nem akar belekeveredni ebbe az akcióba.

Háziorvosi beszámolók és elmondások alapján a lap arról számolt be, hogy

aki kéri a harmadik oltást, szinte kivétel nélkül a Pfizerhez ragaszkodik.

Címlapkép: Egy férfi megkapja a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik adagját a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2021. augusztus 2-án. Forrás: MTI/Komka Péter