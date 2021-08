Letarolta a koronavírus az országot, de most ők is a lazítás útjára lépnek

Hónapok óta nem látott alacsony számok jöttek a koronavírus miatti új megbetegedések és halálozások kapcsán Brazíliában, így az államok és városok megkezdik feloldani az üzletekre és összejövetelekre érvényben lévő korlátozásokat – írja a Bloomberg.

Brazília egyike annak a top3 országnak, ahol világszinten a legtöbb koronavírusos esetet és halálozást jegyezték fel, az ország egyes tartományai és városai viszont úgy döntöttek, ideje feloldani a már régóta fennálló korlátozások nagy részét.

Ennek oka, hogy hónapok óta nem látott alacsony szinten vannak az új koronavírusos esetszámok és halálesetek.

Sao Paulóban ezen a héten sok iskola már teljes kapacitással működik tantermi oktatással, augusztus 17-től pedig az üzletek többségére vonatkozó nyitvatartási és vásárlószámra vonatkozó korlátozást is feloldják a városban. Rio de Janeiróban is enyhítenék a fennálló korlátozásokat szeptember 2-től, köztük a maszkhasználatra vonatkozó előírásokat. Sőt, az újranyitást egy négy napos fesztivállal ünnepik majd a városban.

Bár a vírus napi szinten máig több mint ezer ember életét követeli Brazíliában, az így is elmarad a 4200-as napi rekordtól. A mozgóátlag január óta most először esett ezer fő alá. Csökkent a kórházak leterheltsége is, míg év elején 95%-os telítettséggel működtek, mostanra 60-65% közelébe mérséklődött ez a szám.

Szakértők szerint egyelőre korai lenne kijelenteni, hogy a delta variáns elindíthat egy harmadik hullámot Brazíliában, de az biztos, hogy a mostani újranyitások növelik ennek kockázatát.

Mindeközben lassan halad a lakosság oltása is az országban, a cikk szerint bár a lakosság több mint fele megkapta már az első dózist, csak a 20%-a van teljesen immunizálva. Ennek oka, hogy a vakcinák két dózisát, amikkel jelenleg oltanak az országban (AstraZeneca és Pfizer) három hónapos különbséggel adják be, a CoronaVacét pedig egy hónapra rá.

Címlapkép: Shutterstock