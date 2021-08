A delta variáns akár 90 százalékra is felnyomhatja a nyájimmunitás határát

A delta variáns alaposan felnyomja a nyájimmuniát elérésének határát, 80 százalék felett, potenciálisan akár 90 százalékos védettség elérése szükséges hozzá - jelentették ki az ISDA (Diseases Society of America) amerikai tudósokat tömörítő egyesület képviselői egy keddi sajtótájékoztatón.

A 80-90 százalékos védettségi szint a nyájimmunitás eléréséhez jóval magasabb a korábbi variánsoknál becsült 60-70 százalékos szintnél, a delta variáns ugyanis körülbelül kétszer ragályosabb és ráadásul szignifikánsan veszélyesebb, mint az eredeti vírus - jelentették ki az ISDA képviselői a Bloomberg beszámolója szerint.

A nyájimmunitás akkor alakul ki, ha egy közösség, például egy társadalom bizonyos százaléka oltás vagy korábbi fertőzés révén védettséget szerez a fertőzés ellen, ez már megvédi a közösség többi még védtelen tagját.

Az Egyesült Államokban a lakosság 60 százaléka kapott már legalább egy koronavírus-oltást, és az állampolgárok fele kapott már két oltást, ez 165 millió főt jelent. Ezen kívül 35 milllióan estek át a betegségen az országban a világjárvány során.

Magyarországon már a harmadik oltások beadása is elkezdődött, mint a tegnap a kormányzati koronavírus-portálonközölték: eddig 20 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és közel 4 ezren már fel is vették azt. Az idősotthonokban is már zajlik a harmadik oltások beadása. Itthon az első oltásán a lakosság 57 százaléka, második oltásán közel 55 százaléka átesett, de még messze vagyunk a előrejelzett 80-90 százalékos szinttől.

A címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János.