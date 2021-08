Koronavírus: még veszélyesebbé válhat a delta variáns az oltatlanok miatt

Szakértők szerint amennyiben nem veszik fel még többen a koronavírus elleni vakcinát, a delta variáns tovább mutálódhat, még veszélyesebb törzsek alakulhatnak ki.

A következő variáns kialakulása már közel van, ha nem oltatjuk be magunkat mindannyian, ezt mondta Brett Giroir, a Trump-adminisztráció korábbi koronavírus-tanácsadója a CNN-nek. "Arra kérem az amerikai embereket, hogy értsék meg: ennek a vírusnak a legyőzéséhez mindenki védettségi szintjét javítanunk kell" – tette hozzá.

Robbanásszerű növekedés várható

Amerikában, ahol szinte az összes friss megbetegedésért a delta variáns a felelős, a népesség mindössze 49,8 százaléka van teljesen immunizálva koronavírus ellen. Megfelelő védelem híján az esetszámok növekedő tendenciát mutatnak. A következő hetekben várható, hogy Amerika teljes területén a terjedés lesz az uralkodó, de a kevésbé átoltott területekre jellemző esetszámrobbanások nem jelennek majd meg ország azon részein, ahol magasabb az átoltottság.

A kisebb gyerekek védtelenek még

A koronavírust az oltatlanok nagyon jó eséllyel el fogják kapni, mivel nagyon könnyen terjedő megbetegedésről van szó. Szerencsére az oltások a deltával szemben is erős védelmet nyújtanak.

A problémát Amerikában és világszerte is a gyermekek oltása jelenti: egyelőre nincsenek az EMA vagy a WHO által jóváhagyott oltás a 12 év alatti korosztály tagjainak számára. A gyerekek hamarosan visszaülnek az iskolapadba abban az évszakban, amikor valószínűleg a koronavírus előfordulása is gyakoribbá válik.

A koronavírus Amerikára gyakorolt hatását jól illusztrálja az elérhető intenzív terápiás ágyak száma: Arkansas államban 25 szabad intenzív ágy található, míg Mississippiben mindössze 6.

Európa is veszélyben

A delta variáns Európában is egyre jobban terjed: a WHO július 23-i adatai szerint a 28 adatot szolgáltató országból 19-ben volt domináns törzs a delta,

összességében az esetek 68,3 százalékát okozta, átvéve a domináns törzs szerepét az alfától, mely most már az esetek 22,3 százalékát adja mindössze.

Címlapkép: Getty Images