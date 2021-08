Lassan vége a nyárnak, de ezekbe a hosszú hétvégékbe most belekapaszkodhatsz

Javában tombol a nyár és ahogyan az lenni szokott, a szabadságolások, ám aki még időben kapcsol, még találhat magának jó lehetőségeket, akár az idei, akár a jövő évi hosszú hétvégéken. Bemutatjuk, mire figyelhetnek az élelmesek, nem mellékesen az iskolai szünetek menetrendjét is hozzátéve.

A nyár utolsó heteit élvezhetjük, sokan jelenleg is most töltik hosszabb-rövidebb szabadságukat, idehaza vagy épp külföldön. Mások viszont már kinyaralták magukat, és visszatértek a munka világába, a hétvégi pihenésekbe kapaszkodnak. Mindkét rétegnek, vagyis az előre gondolkodóknak adunk most segítséget, cikkünkben ugyanis bemutatjuk, mely hosszú hétvégék lehetnek kézenfekvők egy hosszabb pihenésre (minimális, vagy nulla szabadnap kivételével).

Idén a következő - munkanapba nyúló - hosszú hétvége már az augusztus 20-i ünnepek idején eljön, ugyanis az Államalapítás ünnepe péntekre esik (és a héten bejelentett információk alapján azt is tudjuk, hogy 20-i hétvégén megtartott rendezvények mentesek lesznek teljesen a korlátozásoktól). A következő ilyen idei hosszú hétvége Mindszentek ünnepe november elsején. És aki élelmes, az már idejekorán megtervezi a karácsonyi ünnepi időszakot is, bár ott idén december 25. és 26. épp hétvégére esik, ezért "nagyot" ebben az esetben nem lehet nyerni.

Az idei szabadságolásokat azonban még az iskolai tanév rendje is befolyásolhatja. Elsőként itt az őszi szünet játszik szerepet, ami október 25-én, hétfőn veszi kezdetét az oktatási intézményekben. Majd jön a téli ünnepi szünet december 22-től.

Mi várható 2022-ben?

Aki már annyira előrelátó, hogy a 2022-es évét tervezgeti (nem mellesleg talán azért, mert az idei évét még alaposan felforgatta és így korlátozta a koronavírus, ezért jövőre több mindent be akar pótolni), azokat sem hagyjuk támpontok nélkül.

Hosszú hétvégékből jövőre sem lesz hiány: a március 15-höz köthető szabadnapok, a húsvéti ünnepek és a Mindszentek ünnepének keddi napja miatt háromszor lesz 2022-ben 4 napos hosszú hétvége, míg a pünkösdi és karácsonyi ünnepek 3 napos hosszú hétvégét tesznek lehetővé. Vagyis itt érdemes a március 15-i, a húsvéti és a november elsejei ünnepek köré szervezni a pihenéseket, aki okosan szeretne gazdálkodni a szabadnapjaival.

2022-ben viszont három ünnepnap semmilyen módon nem befolyásolja a többség munkaidő beosztását: jövőre május elseje és október 23-a vasárnapra, augusztus 20-a pedig szombatra esik.

Természetesen még a 2022-es tervekbe is beleszól az iskolai munkarend, legalábbis, amit a 2021/2022-es tanévről ismerünk. A tavaszi/húsvéti szünet április 14-én, csütörtökön kezdődik és április 19. keddig tart.

2022-es ünnepnapok, pihenőnapok, plusz munkanapok Dátum Nap Ünnep Típus 01.jan Szombat Újév Munkaszüneti nap 14.márc Hétfő Pihenőnap 15.márc Kedd 1848-as forradalom Munkaszüneti nap 26.márc Szombat Áthelyezett munkanap 15.ápr Péntek Nagypéntek Munkaszüneti nap 18.ápr Hétfő Húsvéthétfő Munkaszüneti nap 01.máj Vasárnap Munka ünnepe Munkaszüneti nap 06.jún Hétfő Pünkösdhétfő Munkaszüneti nap 20.aug Szombat Államalapítás ünnepe Munkaszüneti nap 15.okt Szombat Áthelyezett munkanap 23.okt Vasárnap 1956-os forradalom Munkaszüneti nap 31.okt Hétfő Pihenőnap 01.nov Kedd Mindszentek Munkaszüneti nap 24.dec Szombat Szenteste Pihenőnap 25.dec Vasárnap Karácsony Munkaszüneti nap 26.dec Hétfő Karácsony Munkaszüneti nap Összesen Munkanapra eső munkaszüneti nap 6 Pihenőnap 2 Plusz szombati munkanap 2 Forrás: Portfolio-gyűjtés

A 2020-2021-es tanév rendje Esemény Dátum Tanév kezdete 2021. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap 2022. június 15. (szerda) Első félév vége 2022. január 21. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek) Őszi szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd) Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd) Téli szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő) Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda) Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda) PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2022. március 7-11. Digitális Témahét 2022. április 4-8. Fenntarthatósági Témahét 2022. április 25-29. Magyar Diáksport Nap 2021. szeptember 24. Őszi írásbeli érettségi vizsgák 2021. október 15-28. Őszi emelt szintű szóbeli vizsgák 2021. november 11-15. Őszi középszintű szóbeli vizsgák 2021. november 22-26. Tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2022. május 2-23. Tavaszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 2022. június 1-9. Tavaszi középszintű szóbeli érettségi vizsgák 2021. június 13-24. Elsősök beíratása a következő tanévre 2022. április 21-22. Pályaválasztási vizsgálat nyolcadikosoknak 2021. szeptember 20. - 2021. október 11. Forrás: Portfolio, Magyar Közlöny

Címlapkép: Állószörfös (stand up paddle, SUP) a Balatonban a bélatelepi szabadstrandon, Fonyódon 2021. július 27-én. Forrás: MTI/Varga György