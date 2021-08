Csúcson a repce ára, tovább drágulhat az étolaj és a margarin

Rekordmagas a repce ára, emiatt várhatóan drágább lesz az étolaj, a margarin és a bioüzemanyag is. A rendkívüli áremelkedés fő oka, hogy Kína felvásárolta az ukrán repcét és az abból készült termékeket is, így nem jutott az európai piacra - írta a Népszava hétfőn.

A lapnak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége elnöke elmondta, hogy ez először tavaly ősszel történt, utána jóval többet kellett fizetni az értékes ipari növényért. A tonnánkénti ár a korábbi 110-120 ezer helyett jelenleg 185-195 ezer forint között mozog. Ez főképp az élelmiszeriparban érezteti hatását, de az építőiparban is drágábbak már a repceolajat tartalmazó festékek.

A repce árának emelkedését az is befolyásolta, hogy a világ legnagyobb termelőjének számító Kanada készletei szűkösek. Az idén már fél évvel az aratás előtt kiürültek a tárolóhelyek, mert a tavalyi az utóbbi öt év legszerényebb termése volt, majd a júliusi rendkívüli meleg a betakarításra váró termést is tönkretette - írta a lap. A repcehiányt fokozza, hogy a kőolaj drágulása miatt nagy a kereslet olajnövényekre, amelyek a biodízel előállításának is alapanyagul szolgálnak.

A Népszava cikke kitér arra, hogy az idén Magyarországon is kevesebb repce termett, mintegy 700 ezer tonna, ami 18 százalékkal elmarad a tavalyi mennyiségtől.

