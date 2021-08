Ez már nem a kifogások ideje - Sürgősen cselekedni kell, ha el akarjuk kerülni a klímakatasztrófát

A jelentés megjelenése előtt a BBC arra számított a tudósok alapján, hogy az értékelés tele lesz rossz hírrel, de némi optimizmusra is ad okot, a környezetvédelmi szakértők pedig abban reménykednek, hogy ez egy „hatalmas ébresztővé” válik a kormányok számára.

Az emberiség a tevékenységével minden korábbinál erőteljesebben idézi elő a klímaváltozást, amely immár visszafordíthatatlanná vált, a globális felmelegedés már a Föld minden lakott részén szélsőséges időjárási körülményeket idéz elő - állapítja meg az ENSZ a hétfőn kiadott, hét év óta első átfogó klímajelentésében az MTI szerint.

Jó lenne, ha ez a jelentés megkondítaná a vészharangot "a bolygót tönkre tevő" fosszilis energiahordozók felhasználásával kapcsolatban

- jelentette ki a jelentésre reagálva António Guterres ENSZ-főtitkár. Ez már "vörös riasztás az emberiség számára, a vészjelző fülsüketítően visít" - tette hozzá. A fosszilis energiahordozók elégetéséből származó, üvegházhatást okozó gázok - amelyek hatását csak fokozza az őserdők kiirtása - megfojtják a Földet - tette hozzá.

Az IPCC által publikált beszámoló az éghajlatváltozásról összegyűlt legfrissebb tudományos eredményeket összegzi, és minden eddiginél világosabban mutatja be, hogy

mi vár ránk, amennyiben az emberiség nem hagy fel a klíma- és természetromboló tevékenységekkel

- tette hozzá a Greenpeace a közleményben, amelyben összegezték a jelentés legfontosabb megállapításait:

A Greenpeace szerint a tudomány álláspontja egyértelmű: a helyzet minden eddiginél súlyosabb. A kormányoknak minél gyorsabban cselekedniük kell, és a novemberi klímakonferenciáig (COP26) olyan terveket és célszámokat kell elfogadniuk, amelyek összhangban vannak a 2015-ös párizsi klímaegyezményben rögzített céllal, mely szerint a felmelegedés mértékét 1,5 Celsius-fok alatt kell tartani ahhoz, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát.

A Greenpeace Magyarország azt várja a döntéshozóktól, hogy hazánk is tegyen végre érdemi lépéseket a klímaváltozás mérsékléséért, és ezért arra szólította fel a jövő évi választásokon induló miniszterelnök-jelölteket, hogy legkésőbb augusztus 31-ig mutassák be zöld programjukat.

The released its latest today, 2021: the Physical Science Basis.“The role of human influence on the climate system is undisputed.” – Working Group I Co-Chair Report ➡️ Watch the video, ⬇️ #IPCC