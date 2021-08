Már most itt a pozitív fordulat az idei költségvetésben?

Júliusban alig 100 milliárd forint volt a költségvetés hiánya, ami egyáltalán nem kirívó a korábbi hónapokkal összevetve. A legutóbbi hónapok számai alapján úgy tűnik, hogy a költségvetés állapotán már érződik a tervezettnél sokkal erőteljesebb GDP-növekedés, főleg a bevételi oldalon.

A kormány továbbra is kiemelt feladatának tartja az újabb munkahelyek létrehozását, valamint a beruházások ösztönzését, a családok támogatását. Ezért a gazdaság újraindítása érdekében a támogató költségvetési politikát idén is folytatni szükséges. A már megindult növekedés további serkentése hozzájárul ahhoz is, hogy idén 5,5 százalékos gazdasági növekedést érhessünk el. A meghozott döntések komoly forrásokat hagynak a gazdaság szereplőinél, így a költségvetés 1803,7 milliárd forintos hiánnyal zárt július végén - vezeti fel az előzetes júliusi államháztartási adatokat a Pénzügyminisztérium.

Átlag közeli egyenleg júliusban

Ebből az adódik, hogy az év hetedik hónapját 99,1 milliárd forintos mínusszal zárta az állam. Ez egy teljesen átlagos hetedik havi államháztartási egyenlegnek mondható. (Az elmúlt 19 évben a júliusi hónapok egyenlege -35 milliárd forint.)

Pozitív fordulat?

Az elmúlt három hónap adatai alapján egy óvatos költségvetési egyenlegjavulást figyelhetünk meg az államháztartás központi alrendszerének egyenlege alapján. Május óta érzékelhető ez a pozitív fordulat a költségvetésben, ami összefügghet az újranyitással párhuzamosan egyre jobban magához térő gazdasági növekedéssel.

Az elmúlt hetekben erről több cikkünkben is beszámoltunk:

Az is tudható a legutóbbi elemzői és nemzetközi intézetek előrejelzéséből, hogy a vártnál sokkal jobb lehet a magyar gazdaság idei növekedési üteme. Ez pedig elsősorban a bevételek oldalán csapódik le. A Pénzügyminisztérium az előzetes adatok alapján ennek kapcsán annyit árul el, hogy "a központi alrendszer első héthavi adó- és járulékbevételei vonatkozásában kiemelhető, hogy 2021 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest magasabban teljesültek a társasági adóból, az általános forgalmi adóból, a személyi jövedelemadóból és a társadalombiztosítási járulékból származó bevételek".

Arra is emlékeztetnek ugyanakkor, hogy a bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a koronavírus-járvány gazdasági hatása és az ezzel kapcsolatosan bevezetett munkaadói kedvezmények, a szociális hozzájárulási adó 17,5%-ról 15,5%-ra történő csökkentése, valamint a magasabb bérkiáramlás, az átlagkereset növekedése is.

A hazai kiadások közül jelentősek többek között a közúti fejlesztésekre (172,9 milliárd forint), a közlekedési ágazati programokra (123,1 milliárd forint), vagy a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásra (91,8 milliárd forint) fordított források - írta a PM.

Hét hónap után

A költségvetés hiány alakulása trendjében is hasonló, mint 2018-2019-ben, vagyis a koronavírus-válsággal terhelt 2020-as év előtt.

Ha az első hét hónap hiányának éves tervhez való teljesülését vizsgáljuk, akkor sem beszélhetünk már kiugró deficitről (nyilván a megemelt nagyobb hiánytervhez viszonyítva).

Címlapkép forrása: Shutterstock