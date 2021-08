Koronavírus: egyhavi csúcsra nőtt a kórházban és lélegeztetőgépen ápoltak száma

Az elmúlt egy napban 35 új koronavírus-fertőzöttet találtak a magyar hatóságok és a betegségben nem hunyt el senki - derült ki a hivatalos koronavírus-portál kedd reggeli adatközléséből.

A 35 új igazolt fertőzöttet viszonylag kevés, mindössze 4076 darab mintavételből találták. Két hete kedden reggel 55 új fertőzöttet közöltek, múlt kedden 26-ot, és ez is arra utal, hogy nincs egyelőre trendszerű romlás a járványadatokban, csak nagyon lassan terjed itthon a járvány. Ezt jelzi az is, hogy az új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga hetek óta 50 fő körül stagnál.

Az adatok szerint most 87 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

Mindkét adat egyhavi csúcsot jelent,

igaz ezek még mindig alacsony számok a korábbi nagyon magas értékekhez képest.

A beoltottak száma 5,654 millió főre nőtt, akik közül 5,494 millió fő már a második oltását is megkapta. Eddig 64 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 52 ezren már fel is vették azt. Egy nap alatt közel 5 ezren kapták meg az első oltásukat, a másodikat pedig csak alig 3 ezren. Az elsőre beoltottak aránya 57,9%-os a teljes lakosságban, és ehhez közelítő a másodszorra beoltottak aránya is (56,2%).

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images