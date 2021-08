Mi történik az inflációval Magyarországon? A járvány utáni nagy újranyitás is fontos szerepet játszik

A Portfolio által megkérdezett elemzők által vártnál kisebb mértékben emelkedtek júliusban az árak. Elemzők az év vége felé tovább gyorsuló inflációt várnak és azt is elmondják, mit léphet a magyar jegybank.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője azt emelte ki kommentárjában, hogy az árnövekedés lassulása döntően az üzemanyagok és szolgáltatások árainak egy évvel ezelőtti magasabb bázisa miatt, azonban az élelmiszerárak növekedési üteme is alulmúlta a várakozásokat. Az enyhülő árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció 3,5%-ra lassult.

Az infláció enyhülése ellenére szükséges volt a kamatemelési ciklus elindítása, ráadásul még számos felfelé mutató kockázatot jelentenek a nyersanyagárak másodkörös hatásai, az újranyitás miatt felrobbanó kereslet, amit a kínálat lassabban tud követni, a munkaerőhiány miatt várhatóan érdemben megugró bérek - mutat rá az elemző, aki arra számít, hogy

a jövő év közepére már visszatérhet az infláció a 3% cél közelébe.

Ezt arra alapozza, hogy az inflációban ugyanakkor hangsúlyosan jelen vannak egyszeri tényezők is, mint a dohánytermékek jövedéki adóemelése, ami önmagában 1,2 százalékponttal növeli az inflációt, az idei év végétől jövő áprilisig pedig két lépésben ugyanennyivel vissza fogja húzni az inflációt. Ugyanígy egyszeri tétel az üzemanyagárak tavaly április-májusi extrém alacsony bázisa. Mivel a tavalyi nyári hónapokban az üzemanyagárak már feljebb kerültek, bázishatás miatt már kevésbé fogja felfelé húzni az inflációt, ami így az infláció mérséklődése irányába hat. Azt is kiemeli ugyanakkor, hogy az év végén visszaeső bázisárak miatt az infláció újra meghaladhatja az 5%-ot.

Összességében a közgazdász idén 4,6%-os inflációra számít a tavalyi 3,3%-ot követően, míg jövőre a számos bázishatás miatt 3,2%-ra mérséklődhet az infláció.

A kockázatokat sem felejti el megemlíteni a szakember. Az inflációra számos felfelé mutató kockázat miatt nem zárható ki, hogy az év hátralevő részében is magasabb marad, így kiemelten szükséges figyelni a szolgáltatói árak, valamint a maginfláció alakulását.

Egy év alatt az élelmiszerek árai 3,1%-kal nőttek, ami érdemi lassulás a tavaly tavaszi hónapokban mért 8% feletti növekedéshez képest - említi meg az elemző. Jelentősen, 2,9%-ra lassult a szolgáltatások árainak növekedése a magasabb tavalyi bázis hatására, ugyanakkor az újranyitás hatására 7,6%-ra gyorsult az üdülési szolgáltatások árnövekedési üteme, ezen belül a belföldi árak 6,5%-kal emelkedtek, valamint jelentősen, 7,8%-ra ugrott a sport és múzeumi belépők árainak növekedése. Az albérleti piac összeomlása miatt mindössze 1,4%-kal emelkedtek a lakbérek árai júniusban. A lakásjavítás, karbantartás drágulása ugyanakkor továbbra is gyors, 11,3% volt júliusban, a háztartási szolgáltatásoké 6,9%, a járműjavításé pedig 6,8% volt júniusban - részletezi a közgazdász.

Regős Gábor, a Századvég Makrogazdasági üzletágának vezetője reakciójában arról írt, hogy lassult az infláció, bár így is a célsáv fölött maradt, tehát az inflációs nyomás továbbra is jelen van a gazdaságban, igaz a korábbinál mérsékeltebben. Az inflációban továbbra is meghatározó az üzemanyagok árának emelkedése, illetve a dohányáruk árának növekedése. Előbbiben az olaj árának növekedése játszik szerepet, míg utóbbit a jövedéki adó emelése befolyásolja - részletezi.

Az átlagosnál jobban nőtt a korlátozásokat elszenvedő (és azóta újranyíló) éttermi szolgáltatások, illetve üdülési szolgáltatások ára

- emelte ki.

A hatósági áras energia visszafogta az inflációt, de ebben a hónapban az élelmiszerek árnövekedése is kisebb volt az átlagosnál, bár itt láthatunk kiugró értékeket is (például étolaj, friss zöldség) - tette hozzá.

A mai inflációs adat a következő kamatdöntés szempontjából kiemelkedő: az infláció lassulása lehetővé teszi az MNB számára, hogy augusztusban kivárjon és még ne emelje tovább a kamatot, a további szigorításról csak szeptemberben, az új Inflációs jelentés megjelenésével párhuzamosan - veti fel Regős Gábor.

Ugyanakkor ebben a helyzetben a kamatemelés erős üzenet lenne a piac számára, így mégsem zárható ki teljes mértékben. Várható, hogy

a jegybank még a kamatdöntés előtt kommunikációs eszközökkel befolyásolja majd a piaci várakozásokat, amely kihatással lesz a forint árfolyamának az alkulására

- vetíti előre az elemző.

Címlapkép: MTI/EPA/Martin Divisek