Segélykiáltás a WHO-tól: azonnal pénzre van szükségük, hogy a világ túlélje a delta variánst

A WHO-nak azonnal szüksége lenne 7,7 milliárd dollárra, hogy folytatni tudja azt a programját, melynek keretében a világ szegény országai jutnak nélkülözhetetlen orvosi eszközökhöz a koronavírus elleni harcban. A világszervezet azt szeretné elérni, hogy szeptember végéig minden tizedik embert oltsanak be a világon.

A WHO szerint azonnal rendelkezésükre kellene, hogy álljon a 7,7 milliárd dolláros összeg, amivel a világ szegény országai túlélhetnék a delta variánst. Ebből ugyanis egyrészt vakcinákat, másrészt nélkülözhetetlen orvosi berendezéseket és oxigént tudnának biztosítani számukra.

A szervezet főtitkárhelyettese szerint lényeges, hogy a fejlett országok is segítsék a szegényebbeket, így ugyanis az egész világ sokkal hamarabb túllehet a járványon. A WHO a globális átoltottsággal kapcsolatban is új célokat fogalmazott meg kedden: azt szeretnék, ha szeptember végére a világ lakosságának legalább 10%-a lenne beoltva, az év végére pedig ez 40%-ra emelkedne. A nyájimmunitáshoz szükséges 70%-os arányt a szervezet 2022 végére tartja elérhetőnek.

