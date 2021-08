Emelkedni kezdett a magyar járványgörbe, vizsgálják a Pfizer és a Moderna vakcináját

A Covid-járvány okozta megbicsaklás sem tudott keresztbe tenni az elmúlt években valódi piaccá fejlődött magánegészségügyi szolgáltatások továbbfejlődéséhez, sőt. A szektor legnagyobb képviselőinek 2020-as év beszámolói azt mutatják, hogy - elsősorban komoly alkalmazkodóképességüknek köszönhetően - több szereplő is tovább erősödött a rendkívüli, járvány terhelte évben. Az aktuális bejelentések és az általunk megkérdezett szolgáltatók frissen közölt tervei alapján pedig azt mondhatjuk: újfajta verseny kezdődik, és most dől el, hogy egyáltalán kik állnak oda ehhez a rajtvonalhoz és milyen formában. Többrészes cikksorozatunkban közelről mutatjuk be a hazai magánszolgáltatói piacot és azok legnagyobb szereplőit. Az első felvonásban a cégek legutóbbi éves teljesítményét vesszük számba, rangsort készítünk és a szolgáltatók vezetői értékelik a tavalyi rendkívüli évet. A cikksorozat következő részében a kilátásokról lesz szó, valamint arról, hogy miként tervezik alakítani a piacot a legnagyobb játékosok.