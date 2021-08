Sok magyar számít a negyedik járványhullámra, de többet költekezik az inflációs félelmek mellett

A magyarok harmada biztosra veszi, hogy idén ősszel lesz negyedik járványhullám, és összességében kétharmaduk lát esélyt az újabb hullámra, de ezzel együtt sem látszik fokozott óvatosság a lakosság magatartásában se a járványügyi intézkedések, se a havi költekezés terén – derül ki az Ipsos legfrissebb kutatásából. Sőt, sokan inkább többen költenek most, mint a járvány előtt és ez is hajthatja az inflációt, amelynek magasabb szintje miatt most aggódnak a legtöbben az elmúlt 5 évet tekintve.

A felnőtt lakosság harmada meg van győződve az ősszel újra élesen növekvő megbetegedési számokról, és összességében a megkérdezettek háromnegyede lát esélyt az újabb Covid-19 hullámra hazánkban – derült ki az Ipsos most közzétett kutatásából. A részletes adatokat megnézve az is látszik, hogy a fiatal felnőttek és a falusi, kistelepülési lakosok bizonyulnak optimistábbnak (a 30-39 évesek 18%-a egyáltalán nem fél a járvány felfutásában, a községben élők esetében ugyanez 20%), míg a 40 év felettiek, a fővárosiak és a diplomások az átlagosnál jelentősen magasabb arányban készülnek az újabb megbetegedésekre (79-88%).

A negyedik hullámra készüléssel, mint a legtöbbeknél alap hozzáállással élesen ellentétben áll az, hogy közben a lakosság mindössze hatoda tartaná fent továbbra is a jelenleg még érvényes kevés korlátozást (pl. nagy rendezvényre csak védettségi igazolvánnyal lehet menni), és közel kétharmaduk enyhítene is azokon. Az Ipsos részletes adataiból kiderül az is, hogy ismét a 40 év alattiak emelhetők ki, mint a nyitás mellett álló társadalmi szegmens (több, mint harmaduk eltörölne minden korlátozást). Ezzel szemben a 60 évnél idősebb lakosság változatlanul óvatos (fele akkora arányban pártolják a szabályok feloldását).

A negyedik hullámra való „készülés” az alábbi ábrán abban látszik megjelenni, hogy újra kicsit gyakrabban mosnak kezet az emberek, illetve kerülik a kézfogást, illetve többen jelezték megint, hogy kerülik a tömegközlekedést, és még az országon belüli utazásokat is. Ezzel együtt továbbra is igaz az, hogy alapvetően veszélytelennek érezzük a vírus még jelenlevő mutációit.

A kutatás vezetője, Földes Annamária kiemeli, hogy bár nagyok a különbségek, de az a minta tetten érhető, hogy

az idősebbek óvatosabbak, a fiatalok bátrabban élnek közösségi életet.

Az Ipsos kutatása most feltérképezte a lakosság vásárlási szokásait is, amely vizsgálat szerint a magyarok többet költenek most, mint a világjárvány megjelenését megelőzően. Azonos költési szintet a lakosság 58%-os többsége becsül, mellettük 23% magasabb, míg 14% alacsonyabb háztartási kiadásokról számolt be. A legnagyobb növekedés egyrészt a 60 év felettiek (30% többet költ), másrészt a diplomások (28%) és budapestiek jeleztek (30%).

Az Ipsos nemzetközi kutatása rendszeresen méri világszerte, hogy éppen mitől félnek az emberek és ezekben a felmérésekben az infláció említése rendszerint ritka volt az utóbbi években. Amint azonban az alábbi ábrán látszik: az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban említik a magyarok a pénzromlás ütemét a félelmeik között és a legfrissebb felmérés eredménye az lett, hogy az elmúlt 5 évben most említették a legtöbben azt, hogy az infláció emelkedése aggodalommal tölti el őket.

Ez fontos fejlemény, mert akár az inflációs várakozások emelkedésére is utalhat (miközben a többlet költekezés a keresleti inflációt hajthatja fel), amelyre a Magyar Nemzeti Bank is kiemelten figyel és az egyébként is magas infláció, illetve felfelé mutató inflációs kockázatok láttán el is kezdett már kamatot emelni. A következő, augusztusi ülésen pedig várhatóan ismét 30 bázisponttal 1,5%-ra emeli a kamatot, ahogy az a friss jegyzőkönyv üzenetéből látszik.

