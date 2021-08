Ezzel a megoldással lehetne megmenteni a Velencei-tavat

A tónak van két tározója, amelyekből elméletben lehetne pótolni a vizet, amire most nagy szüksége lenne a kiszáradóban lévő tónak. A hatóság szerint viszont ennek most van némi akadálya.

Komoly problémák sújtják a Velencei-tavat, és ezek már az országos sajtóba is bekerültek, sőt a hírek szerint a kormány is foglalkozik a kérdéssel.

Az RTL Klub Híradója most arról számolt be, hogy a tó alacsony vízállására már vannak tervek, de még nem született megoldás. A Civilek a Velencei-tóért nevű civil szervezet arra hívta fel a figyelmet a napokban, hogy a tónak két víztározója is van, ám eddig sem a pátkai, sem a zámolyi tározóból nem engedték le a vizet, hogy enyhítsenek a vízhiányon.

Az Országos Vízügyi Igazgatóság szerint a tározók vízszintje is kritikusan alacsony, de a rossz minőség miatt sem lehet beleengedni a tóba a vizüket. Siklós Gabriella, az igazgatóság szóvivője szerint a tározók klorofil tartalma most nagyon magas, ez jelenti azt, hogy mennyi alga van a vízben, ez pedig az egészségre ártalmas. Ha beleengednék ezt a vizet a tóba, akkor a Velencei-tó vízminőségét olyan szinten rontanák, hogy az fürdőzésre már alkalmatlan lenne.

A civil szervezet egyik aktivistája, Vas Péter szerint nem a vízminőséggel lehet a probléma. A pátkai víztározó ugyanis horgásztóként működik, a zámolyiban pedig halakat nevelnek. A Magyar Országos Horgászszövetség szerint viszont nem a horgászok miatt tartják a vizet a tározókban. Dérer István, az OHSZK főigazgatója a csatornának nyilatkozva azt emelte ki, hogy a halak szempontjából nem ugyanaz a vízminőség, mint a fürdővizek és strandolás szempontjából.

Ami a horgászatra megfelelő vízminőség, az már nem biztos, hogy jó a strandolóknak - tette hozzá. Ha most engednék bele a tározó vizét a tóba, akkor gyorsan elpárologna és erős algásodást is okozna. A hidegebb időben viszont kevesebb az alga, a tározók vize is tisztább, így ez lehetne megoldás a tó feltöltésére.

A Vízügyi Igazgatóság is dolgozik a megoldáson, felújítanál a tó tározóit, ez viszont akár 10 milliárd forintba is kerülhet.

Címlapkép: Vitorlázó fiatalok Gárdonynál. Forrás: MTI/Bruzák Noémi