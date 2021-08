A nyájimmunitás hiú ábránd, a koronavírus örökre velünk maradhat

Egyre világosabban látszik, hogy a ragályosabb delta variáns miatt szinte lehetetlen lesz a nyájimmunitás elérése, a koronavírus az influenzához hasonlóan velünk maradhat akár 100 évre is, vagy még ennél is tovább, de már szelídebb formában – írja a Bloomberg.

Korábban virológusok, epidemológusok úgy becsülték, hogy ha egy közösség 60-70 százalékos védettséget képes elérni (oltással és a fertőzés átvészelésével), akkor a nyájimmunitás már elvégzi a többi munkát, azaz a társadalom maradék 30-40 százaléka védett marad, a vírusnak pedig búcsút inthetünk.

A delta variáns azonban a vuhani koronavírusnál becslések szerint durván kétszer ragályosabb, és a kétszer oltottak védelmét is képes áttörni, igaz, súlyos lefolyású betegséget utóbbi esetben ritkán okoz.

Mindezek miatt most már a szakértők is sokkal komorabban látják a koronavírus-mentes világra vonatkozó jövőnket. Augusztus elején az ISDA (Diseases Society of America) amerikai tudósokat tömörítő egyesület képviselői kijelentették:

a delta variáns alaposan felnyomja a nyájimmunitás elérésének határát, 80 százalék felett, potenciálisan akár 90 százalékos védettség elérése szükséges hozzá.

Múlt szerdán Andrew Pollard, az Oxford Vaccine Group vezetője parlamenti meghallgatásán már egyenesen azt mondta:

Nem lehetséges a delta variáns megjelenése és jelenlegi terjedése miatt a nyájimmunitás elérése.

A vakcinák ugyan hatékonyak abban, hogy megakadályozzák a súlyos megbetegedést vagy a halált, de azt nem tudják teljesen kivédeni, hogy az oltott személy is elkapja a koronavírust.

A briteknél és az Egyesült Államokban is gyorsan terjed a delta variáns, miközben a társadalom körülbelül 60 százaléka legalább kétszer oltott és természetes védettek is vannak mindkét országban, illetve Izraelben is felfutóban a járvány, pedig itt az egyik legmagasabb az átoltottság.

Greg Poland, egy minnesotai egyetem vakcinakutatója kijelentette:

Elérjük a nyájimmunitást? Nem, nagyon valószínűtlen, definíció szerint.

Még akkor sem, ha sikerülne elérni, hogy a társadalom 95 százaléka be legyen oltva, szerinte folyamatos lesz a harc az újonnan megjelenő variánsokkal, melyek hatékonyabban fertőznek vagy törik át az immunitást.

A nyájimmunitás kialakulása nélkül viszont a vírus még évtizedekig velünk maradhat. A különböző védekezési formák más-más okok miatt nem működnek tartósan: a kínai és az ausztrál „zéró tolerancia” jól működött az eredeti vírussal, de a delta már áttörte a szigorú védelmet, a „svéd modell” nem hozott nyájimmunitást, az oltott nemzetekben az a nagy különbség, hogy a súlyos betegségeket elkerülik, de így is sokan megfertőződnek.

A nyájimmunitás a múltban sok esetben működött, így felejthettük el például a fekete himlőt, az emberiség történetének egyik legpusztítóbb ragályos kórokozóját.

De a koronavírus esetében nagyon úgy tűnik, hogy hiú ábránd volt azt hinni, az oltásokkal elérhető nyájimmunitás végső és tartós megoldást fog jelenteni, és egyetlen pillanat alatt véget vet a járványnak.

T.H. Chan, a Harvard professzora szerint az emberekben nem realisztikus víziót gerjesztett a nyájimmunitás, úgy képzelhették, hogy a világjárvány egyik pillanatról a másikra véget ér, nem számoltak a visszafertőződéssel és a vírus evolúciójával.

Szakértők szerint a világjárványt 2022-ben győzhetjük le legkorábban, de ezt az időpontot könnyen halaszthatja egy ragályosabb variáns megjelenése. Ha szerencsénk lesz, a koronavírus az influenzához hasonló szintre „szelídül”, szezonális lesz és folyamatosan immunizálunk ellene – mondja Greg Poland.

(Bloomberg)

A címlapkép forrása: Getty Images.