Hatalmas értéke van az előrejelzéseknek - nagy jövő előtt áll az adatelemzés

Hatalmas érték van az adatokban, amelyekből manuálisan előrejelzések készítése a komplexitás miatt egyre bonyolultabb feladat, így azok szoftveres megoldásokat igényelnek. Az analitikai és mesterséges intelligencia alapú szoftverekkel foglalkozó nagyvállalat, a SAS a közelmúltban jelentette be, hogy elkezdi előkészíteni, első nyilvános részvénykibocsátását (IPO) 2024-ben. A tőzsdére lépés lehetőségét nagyban elősegítette a vállalat által elért pénzügyi stabilitás, márkaérték és az ebből adódó piacvezetői pozíció. A világ bankjainak 80 százaléka alkalmaz valamilyen SAS adatbázist vagy adatbázis elemző rendszert, de Magyarországon is SAS rendszert használ a bankok közül pedig az OTP és az Erste is. Az optimalizálási és előrejelzési szoftverek implementálása érdekében a SAS aktívan kezdett el foglalkozni a mesterséges intelligenciával is - mondta a Portfolio-nak Király András, a SAS közép-európai régiós és magyarországi marketing vezetője.

Hatalmas érték van az adatokban, amelyekből manuálisan előrejelzések készítése a komplexitás miatt egyre bonyolultabb feladat, így azok szoftveres megoldásokat igényelnek. A SAS (Statistical Analitics System) kezdetben különböző statisztikai rendszerek átalakításával, kidolgozásával foglalkozott, illetve adatbázisrendszerek összehangoltabb működésére, elemzésére fókuszáltak. Mostanra önálló analitikai, speciális programozási nyelvvé nőtte ki magát, számos bankot is tart az ügyfelei között számon - ismertette Király András, aki azt is megjegyezte, hogy cégenként eltérő, hogy egy ilyen szolgáltatásra ki mennyit hajlandó fordítani, pedig egy ilyen befektetés akár már pár hónapon belül is megtérülhet. A SAS bankokkal elsősorban hitelezési területen működik együtt, de vannak smart city projektjeik is, sőt alkalmazzák a megoldásaikat telekommunikációs cégek, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben is.

A SAS magyarországi bevétele 2 milliárd forint volt tavaly, a SAS teljes bevétele pedig mintegy 3 milliárd dollár volt.



A vállalat 8,4 százalékos bevételnövekedést ért el 2021 első felében, amely azt mutatja, hogy egyre nagyobb szükség van adatokra és elemzésekre, amelyre nagy szükség van globális világjárványok idején és azokból való felépülés során is. A SAS arra számít, hogy az elkövetkező években is erősíteni fogja erős pénzügyi alapját, miközben felkészül az első nyilvános részvénykibocsátására, amelyet három év múlva tervez.

A marketing vezető szerint korábban volt egy optimális munkaerőmennyiség, azonban most már lasszóval kell fogni az adattudósokat, adatelemzőket, szoftverfejlesztőket erre a területre, mivel a cégek két-háromszorása növelik a data scientist csapataikat. A fiataloknak ez a pálya kimondottan vonzó, szociológiától kezdve a mély matematikáig minden van benne. A szakmában rejlő potenciál miatt sokan is váltanak erre a területre, például a banki adatelemzők is. Az országból sokan dolgoznak külföldi nagyvállalatoknak, de sokan mennek Ausztriába és Németországba, ahol jobbak a fizetések, így a dupláját is kereshetik a szakemberek. A SAS több mint száz országban van jelen, nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás képzésére is, ebben a BME-vel és az ELTE-vel is együttműködik.

Mi használható fel etikusan az adatokból a marketing-optimalizáció során?

Az adatoknak jelentős szerepe van a marketing-optimalizációban, azonban ennek kapcsán sokakban felmerül az adatok védelme. A SAS nem gyűjt információkat, csak azok a cégek, akiknek értékesítik rendszereiket, utóbbiak esetében pedig előírás a szigorú GDPR-szabályoknak való megfelelés. A felmérésük alapján az emberek egyre inkább hozzájárulnak az adataik kezeléséhez, így pedig személyre szabott ajánlatokat is kapnak az optimalizálásnak, a mesterséges intelligencia működésének köszönhetően. Az adatbázisokat és az optimalizációt tekintve is van még mindig mit fejleszteni.

A SAS az adatok alapján felméréséket is készít, legutóbb marketing-optimalizáció területén végzett ilyet arról, hogy a digitális fogyasztási szokások alapján a rendszer hogyan tud személyre szabott termékajánlatokat létrehozni és milyen csatornán. Az adatok is azt mutatják, hogy a koronavírus-járvány átalakította az emberek fogyasztói szokásait, ugyanakkor a digitális vásárlás nem számít új trendnek. A kutatás érdekessége inkább az, hogy a jövőben milyen vásárlási szokásokra lehet számítani és hogyan változik az emberek hozzáállása a digitális csatornákkal kapcsolatban.

Magyarországon az emberek nagyon szeretnének visszakerülni a régi kerékvágásba, tehát személyesen intézni bevásárlásaikat, de emellett megtartják erre a célra a digitális csatornákat is, amelyek mostanra jelentősen bővültek. Az emberek számára fontos a jó élmény, a válaszadók 40 százaléka emiatt akár gyorsan is képes váltani. A fogyasztók számára a legfontosabb szempont az online vásárlás során az ár, ezt követi a kényelmi faktor.

A cégek minél több adatot próbálnak gyűjteni az ügyfelekről, akiknek az adatbiztonságról rendelkező tudása még mindig kevés.

Az internetezők digitális intelligenciája is érik folyamatosan, ugyanakkor tapasztalataink szerint többségük elolvasás nélkül elfogadja az adatokhoz való hozzájárulást. Ezen a területen fontos lenne az általános edukáció, az unió is gondolkodik a cookiek korlátozásán, betiltásán.

Az emberek tetszését egyértelműen elnyerte, hogy szabadon váltogatják az online vásárlást, azzal hogy bármikor be is térhetnek egy üzletbe. A jövő vásárlási szokásai az FMCG-cégeknek aktívabban kell készülniük, hiszen a marketingtevékenységet sem könnyítik meg a hibrid szokások.

