Tovább fűtheti az inflációt az energiaárak emelkedése

Rányomhatja a bélyegét az energiaárak emelkedése az alapvető élelmiszerek drágulására, amelyet jelen állás szerint nem úszhatnak meg a friss zöldségek és gyümölcsök, illetve a hús sem.

Átlag felett emelkedik a friss zöldség ára, júliusban 13,4 százalékkal került többe tavaly, mint az azt megelőző évben a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. A termelők főleg a szélsőséges időjárásra, a béremelésekre és a rekord magas üzemanyagárakra hivatkoznak,

ezeket tetőzheti az energia ára, amely miatt a fűtés, a hűtés, a csomagolás többe kerülhet, illetve akár a műtrágya is.



A zöldség- és gyümölcságazatnak jelentős a műtrágya-felhasználása, amely ára rendkívül magasra emelkedett idénre - erre Kelemen Péter, a FruitVeB alelnöke mutatott rá az RTL riportjában, amely szerint már júliusban 7,7 százalékkal drágult tavalyhoz képest a baromfihús. A csirke árát döntően a takarmányköltség határozza meg, ugyanakkor a termelőknek egyebekre is többet kell költeniük.

Hónapok óta emelkednek a világpiaci energiaárak, az állami Energetikai Hivatal friss elemzése szerint az áramért másfélszer annyit kell fizetni Európában, mint egy éve, a gáz pedig a négyszeresére drágult - emlékeztet a riport, amelyben az Erste elemzője, Pletser Tamás azt nyilatkozta, hogy a keresleti oldalon volt egy nagyon erős növekedése azzal, hogy a járvány lecsengett az egész világ energiakereslete nagymértékben felgyorsult, a másik ok pedig, hogy a kínálati oldal nem képes ezt a nagyon gyorsan emelkedő keresletet kielégíteni. Az elemző úgy számol, hogy gáz most legalább kétszer annyiba kerülne a magyaroknak, mint 2013-ban, amikor is befagyasztották a lakossági tarifákat a rezsicsökkentéssel.

A cégek viszont azóta is piaci alapon fizetnek, a magasabb költségeket viszont próbálják tovább hárítani,

a szakértő szerint ez valamilyen szinten a fogyasztói árinflációban is megjelenhet.

