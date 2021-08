Eddig soha nem látott mértékű prémiumot kaphatnak a nyugdíjasok

A kedd reggel megjelent második negyedéves magyar GPD-növekedési adat után megerősítést nyert: nemcsak a családok örülhetnek majd az erős gazdasági növekedésnek (mert így visszakapják a 2021-es szja-befizetésüket), hanem a nyugdíjasok is. A várakozásokat jócskán meghaladó idei GDP-növekedés miatt ugyanis akár 80 ezer forintos prémiumot is kaphatnak az időskorúak.

A várakozásokat meghaladó mértékben bővült a magyar gazdaság a második negyedévben. Farkas András nyugdíjszakértő ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy

ez kifejezetten örvendetes hír a nyugdíjasok számára, hiszen a nyugdíjprémium mértéke attól függ, hogy a GDP éves növekedése mennyivel haladja meg a 3,5 százalékot.

Emlékeztet arra legfrissebb írásában, hogy az eredetileg tervezett idei 4,3%-os növekedés mellett 16 ezer forint lett volna a prémium maximum értéke.

A friss elemzői várakozások az idei évre már 7-8%-os GDP-növekedést vetítenek előre. A nyugdíjprémiumot úgy kell kalkulálni, hogy a novemberi nyugellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell megszorozni a tényleges GDP-növekedés és a 3,5%-os törvényi növekedési küszöbérték különbségével. Ez utóbbi különbségre is van egy felső határ, a szorzó legfeljebb 4 lehet. Vagyis a 7,5%-ot meghaladó növekedés esetén a nyugdíjprémium sem növekszik tovább.

Mindez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a legalább 80 ezer forintos havi nyugdíjban részesülők egyszeri 80 ezer forintot fognak kapni az év végén (4-es szorzóval számított 20 ezer forint).

A prémium alkalmazása óta ez lesz a legnagyobb kifizetés, hiszen a növekedés még sosem volt akkora, hogy beleütközzön a 4-es szorzót tartalmazó felső határba.

A szakember kitér arra is, hogy nyugdíjprémiumban (egyszeri juttatásban) várhatóan idén is több, mint 2,6 millió ember részesül majd, az öregségi nyugdíjasok – köztük a korhatáruk betöltését megelőzően a nők kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek – mellett egy sor egyéb ellátásban részesülő személy is. Vagyis nem csupán a törvényi feltételeknek megfelelő személyek kaphatnak nyugdíjprémiumot, hanem ennél jóval szélesebb kör, az említettek mellett az ideiglenes özvegyi nyugdíjasok, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők, a rokkantsági járadékosok, a fogyatékossági támogatásban részesülők, a vakok személyi járadékában részesülők és további közel két tucatnyi hasonló jogosulti kategória tagjai. Kiemeli azt is, hogy ez egyszeri juttatás, nem épül be a nyugellátás vagy az egyéb, egyszeri juttatásra feljogosított ellátások összegébe.

A nyugdíjprémiumot a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból, a november havi nyugellátással együtt folyósítja.

