Hétéves csúcsról esett nagyot Magyarország államadóssága

Az első negyedév végi 81 százalékról 77,6 százalékra csökkent az államháztartás bruttó adóssága a GDP-arányában – derül ki az MNB előzetes pénzügyi számláiból. A jegybank adatai alapján nominálisan tovább emelkedett az adósság összege, mely így megközelíti a 47 ezer milliárd forintot.

A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási képessége 2021 második negyedévével záruló egy évben a GDP -7,6 százalékát tette ki (-3875 milliárd forintot). Az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága a GDP 75,5 százalékát érte el 2021 második negyedévének végén (38 326 milliárd forintot). Az Eximbank adósságát is figyelembe véve a szektor adóssága a GDP 77,6 százaléka volt (39 406 milliárd forint) – közölte az MNB kedd reggel.

Az előzetes adatok szerint a háztartások nettó finanszírozási képessége 2021 második negyedévével záruló egy évben a GDP 5,8 százaléka volt (2935 milliárd forint). Az államháztartás nettó finanszírozási képessége 2021 második negyedévében a negyedéves GDP -2,7 százalékát tette ki (-366 milliárd forintot). Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási képessége -343 milliárd forint, a helyi önkormányzatoké -35 milliárd forint, a társadalombiztosítási alapoké pedig 11 milliárd forint volt.

Az államháztartás pénzügyi eszközeinek nem konszolidált állománya 2021 második negyedévének végén a GDP 38,1 százalékát, nem konszolidált kötelezettségei a GDP 96,2 százalékát tették ki, így nettó pénzügyi vagyona a GDP -58,1 százalékát érte el. Az államháztartás pénzügyi eszközei közül tranzakcióból fakadóan jelentősen növekedtek a betétek és az egyéb követelések, emellett kisebb mértékű növekedés mutatkozott még a hosszú lejáratra nyújtott hitelek állományában is. Erőteljes csökkenés következe be viszont tranzakcióból kifolyólag a részesedések esetében. Az államháztartás kötelezettségei közül ebben a negyedévben is jelentősen növekedtek a pénzügyi vállalatok államkötvény-vásárlásai, ennek mértéke azonban lényegesen elmaradt az előző negyedévekétől – állapítja meg a jegybank.

A külföldiek által tartott államkötvények állománya viszont tovább csökkent tranzakcióból kifolyólag. A rövid lejáratú értékpapírokat továbbra is tranzakcióból fakadó állománycsökkenés jellemezte, a hitelek esetében pedig nettó hiteltörlesztés történt mind a külfölddel, mind a pénzügyi intézményekkel szemben. Erőteljesen növekedtek az egyéb kötelezettségek, elsősorban az európai uniós támogatások és az adójellegű kötelezettségek miatt.

A háztartások nettó finanszírozási képessége 2021 második negyedévében a negyedéves GDP 3,2 százalékát tette ki (433 milliárd forintot). A háztartások nem konszolidált pénzügyi eszközeinek állománya 2021 második negyedévének végén a GDP 137,3 százalékát, a kötelezettségei a GDP 24,3 százalékát tették ki, így a nettó pénzügyi vagyonuk a GDP 113 százalékát érte el.

A háztartások pénzügyi eszközei közül a második negyedévben tranzakcióból eredően kiemelkedő mértékben a folyószámla betétek és a hosszú lejáratú állampapírok növekedtek, ugyanakkor számottevően csökkentek a rövid lejáratú állampapírok. A többi pénzügyi eszköz is jelentős mértékben emelkedett így a készpénz, a tőzsdei részvények, az egyéb tulajdonosi részesedések, befektetési jegyek, a biztosítástechnikai tartalékok és az egyéb követelések is. A háztartások kötelezettségeit tekintve a hitelintézetektől felvett hitelek esetében tranzakcióból adódóan kiemelkedő mértékben bővült a hosszú lejáratú, forint fogyasztási és egyéb hitelek, valamint a forint ingatlanhitelek állománya. A háztartások egyéb kötelezettségei is számottevően nőttek.

Címlapkép: Getty Images