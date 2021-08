Megújul a MOM Park mozija - Ősztől kibővített programkínálattal várja a mozirajongókat

Az elmúlt napokban megjelent hírekkel ellentétben nem zár be véglegesen, hanem új menedzsmenttel működik a továbbiakban a MOM Park mozija, amely néhány hetes felújítás és átalakítás után kora ősztől kibővített programkínálattal várja a mozirajongókat - közölte a Pannonia Entertainment Ltd.

Tájékoztatásuk szerint a CinemaMOM névvel újrainduló mozit a továbbiakban a Pannonia Movie Kft. üzemelteti. Az ő nevükhöz fűződik a XV. kerületi Pólus Mozi is, amelyet 2017 óta üzemeltetnek, valamint a cégcsoporthoz kötődik a Pannonia Entertaiment filmforgalmazó is.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 08. 18. Megint bezár a mozi a MOM Parkban

A hamarosan megújuló mozi a legfrissebb premierfilmek mellett kibővített műsorkínálattal várja majd a közönséget. A tervek között szerepelnek eredeti nyelvű, feliratos premierfilmek és digitálisan felújított filmtörténeti klasszikusok is, valamint olyan speciális mozitartalmak, mint a színpadi produkciók – opera, balett, színházi előadás – moziközvetítései, rockzenei és komolyzenei koncertfilmek. Az általános- és középiskolai korosztály számára tematikus csoportos vetítésekkel, a legkisebbek számára a családi animációs premierfilmek mellett élő bábszínházi programokkal is készülnek - tették hozzá.Kitértek arra is, hogy az új menedzsment azt tűzte ki céljául, hogy

olyan szórakoztató és kulturális központot alakítsanak ki,

amely széles körű és minőségi programkínálatával többféle korosztályú és érdeklődési körű közönség számára kínál izgalmas szabadidős lehetőségeket.

Címlapkép forrása: Getty Images