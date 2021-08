Merkel a Putyinnal közös búcsútájékoztatón is felhozta Navalnij ügyét, szankciókkal üzentek az amerikaiak

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

A szeptemberi kancellári távozása előtti utolsó közös moszkvai sajtótájékoztatón is azt mondta Angela Merkel Vlagyirmir Putyinnak, hogy bocsássa szabadon az éppen egy éve megmérgezett Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivistát, de Putyin szerint semmi köze Navalnij bebörtönzésének a politikához. Az afganisztáni fellépésről is egyeztettek a háromórás tanácskozásukon, mielőtt Merkel Kijevbe repült tovább. Az Egyesült Államok éppen a sajtótájékoztató végén jelentette be, hogy célzott szankciókat rendeltek el a már majdnem befejezett Északi Áramlat 2 munkálatain dolgozó egyik hajó és munkatársai ellen, emellett pedig orosz energetikai exportvezetékek ellen is szankciókat léptetett életbe Joe Biden elnök.