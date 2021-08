Havi 4,4 milliós nyugdíjat kap majd Áder János

A jövő májusban lejáró államfői posztja és volt EP-képviselősége alapján együtt havi 4,43 millió forintos nyugdíj jár majd Áder Jánosnak amellett is, hogy még csak 63 éves lesz, tehát az öregségi nyugdíjkorhatárt nem tölti be – írja a Blikk

A hatályos törvények szerint Áder János mandátumának lejárta után jövő májustól mintegy 4 milliós nyugdíjat kaphat és ehhez adódik hozzá az a mintegy 430 ezer forint, amit még korábbi EP-képviselősége alapján kap. A lap megjegyzi, hogy a 4,4 milliós nyugdíj alig 20%-kal marad el Angela Merkel német kancellár nyugdíjától (havi 15 ezer euró, kb. 5,2 millió forint), akinek most szeptemberben jár le mandátuma és visszavonulását tervezi.

A lap megemlíti, hogy Áder mandátumának lejárta után járna neki egy rezidencia is, de lehet, hogy azt visszautasítja, mert 2019-ben felerészben tulajdonosa lett egy II. kerületi ingatlannak. A törvények szerint az exelnököket maximum háromfős titkárság működtetése is megilleti, ehhez a irodát is kaphat, illetve élete végéig szolgálati gépkocsi és sofőr is jár. Ezen túlmenően a „lakás üzemeltetési feladatainak ellátásához” egy fő alkalmazásának a feltételeit az Országgyűlés Hivatala biztosítja, vagyis bejárónő gondoskodik róla.

Áder mandátuma 2022. május 10-én jár le és a törvény szerint a mandátum lejárta előtt 30-60 nappal kell megválasztani utódát, azaz jövő márciusban, legkésőbb április elején. A parlamenti választások pedig várhatóan április közepe körül lennének, így tehát még a jelenlegi összetételű parlament dönthetne róla. Ahogy a lap megjegyzi, korábbi sajtóértesülések szerint Trócsányi László volt igazságügyi miniszter lehet a kormánypártok jelöltje az államfői posztra, illetve korábban felmerült Kövér László házelnök neve is.

